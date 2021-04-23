場邊人語／日正當中 費城惜終

從技術統計數字看來，鳳凰城太陽隊目前的確是日正當中。

4月21日鳳凰城太陽隊走訪費城 客場，預告季後賽 最受矚目的東霸西王之爭；太陽隊終場以116比113險勝七六人隊，贏得客場第19勝，成為NBA本季客場作戰記錄最佳的球隊。該隊曾經於2月13日在主場迎戰七六人隊，以120比111告捷，得分後衛布克（Devin Booker）當時獨得36分；七六人隊在客場遭遇太陽隊，最近34場只有8次高奏凱歌。

目前30支球隊之中，太陽隊的有效進攻值114和有效防守值107.4名列第6；而七六人隊以有效進攻值110.2和有效防守值104.7排名13。

21日的比賽，太陽隊的22歲巴哈馬籍中鋒艾頓（Deandre Ayton）得到10分、5籃板、2抄截、2防守火鍋，24歲的得分後衛布克僅得到19分、3籃板、7助攻、1抄截，中斷連續7次對抗七六人隊個人每場至少30分的紀錄。布克本季已經有9次單場至少得到35分。即將36歲的組織後衛保羅（Chris Paul），全場出手投籃17次命中10次，命中率為58.8%，三分球投8中5，命中率達62.5%，獲得28分，為全隊之首，還有3籃板、8助攻和1次防守火鍋。保羅在關鍵第4節出手6次命中4球，三分球投4中2，除斬獲10分之外還有5次助攻。壓哨獲得2次罰球機會只有1球罰進。布克在第4節只上場4分鐘38秒，4次出手命中3次，終場前5秒時2罰都破網，整節得到8分。布克整個4月個人累積得到271分。

七六人隊的先發陣容，在6呎11吋的發動攻擊機器西蒙斯（Ben Simmons）以及得分後衛柯瑞 （Seth Curry）以及大前鋒哈瑞斯（Tobias Harris）缺席時，調整為身高7呎中鋒安比德（Joel Embiid）、6呎7吋的土耳其籍前鋒柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）、6呎5吋的前鋒塞波爾（Matisse Thybulle）、得分後衛葛林（Danny Green）和密爾頓（Shake Milton）。

安比德全場3節個人得分都是兩隊之最，終場前壓哨演出後場67英呎遠射，球兒擦板入圈又彈出，差一點戲劇性逆轉戰局。他全場出手投籃23次命中14次，命中率為60.9%，三分球投5中3，命中率達60%，獲得38分，為兩隊最高，還有17籃板、4助攻以及1抄截和1防守火鍋。他本季已有16次單場至少得到35分，而且這些賽事的戰果是11勝5敗。葛林通常職司小前鋒，這場比賽負責衛線，全場出手投籃14次命中7次，命中率為50%，三分球投7中4，命中率57.1%，得到18分，還有4籃板、4助攻以及1防守火鍋。柯爾克瑪茲出場21分鐘23秒，出手投籃5次命中3次，命中率60%，三分球和罰球都是投3中3，得到12分，還有2籃板、1助攻。他在終場前接獲葛林助攻，投中29英呎的三分球，將比數拉近到113比115。塞波爾全場上陣35分鐘44秒，主要負責盯住布克；他搶下3籃板、3助攻、2抄截和3防守火鍋，但是沒有得分。

烈日當空，費城破功。