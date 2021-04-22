場邊人語／四隊爭氣 異軍突起

●MLB球季開始20天，162場既定例行賽才進行十分之一，已有4支球隊已在各自小組異軍突起。

戰績只有5勝10敗的洋基 隊4月20日在紐約 主場應戰7勝9負的亞特蘭大勇士隊。這是洋基隊本季首次進行跨聯盟對抗，全隊在最近10場比賽只有2場告捷，留下令球迷震驚的5連敗紀錄，也是洋基隊自1997球季以來，首次在開季15場賽事只有5次凱旋。值得一提的是，那年的洋基隊，還是由托瑞（Joe Torre）出任總教練，例行賽季似乎是慢熱，但是最終戰果96勝66敗，是美聯東區小組第2名，但在季後賽 向克里夫印地安人隊稱臣。

洋基隊近期表現不佳，直到20日才中止5連敗，使得大家不由得注意目前在東區小組領跑的波士頓紅襪隊。紅襪隊目前戰績12勝6敗，打線發揮兇猛，來自阿魯巴（Aruba）島的游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）和指定打擊兼中外野手馬丁尼茲（J.D. Martinez），兩人打擊率都名列大聯盟前10名，來自多明尼加的三壘手狄佛斯（Rafael Devers）和馬丁尼茲也是美聯本季僅有的5轟球員。此外，紅襪隊的先發右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）自2018年7月25日交易加入紅襪隊之後，4月19日第2次演出主投6.1局三振對方10次，沒有四壞球保送和被擊出全壘打；而且在近期8次先發，取得6勝1負佳績。

屬於美聯中區的坎薩斯城皇家隊最近一次在季後賽告捷，是2015年11月1日以7比2取勝紐約大都會隊。該隊持續面臨芝加哥白襪隊和克里夫蘭印第人隊挑戰，本季前15場戰績9勝6敗。皇家隊的王牌在於，現役26名球員中有9名擁有參加年度總冠軍爭奪賽的作戰經驗，也就是34.6%的主戰部隊都經歷過季後賽最重要的考驗，包括3名分別代表芝加哥小熊隊贏得2016年總冠軍的索勒（Jorge Soler）、代表波士頓紅襪隊贏得2018年總冠軍的班寧坦迪（Andrew Benintendi），以及代表華盛頓國民隊贏得2019年總冠軍的泰勒（Michael A. Taylor）。

美聯西區小組的西雅圖水手隊戰績11勝7敗，緊追國聯西區小組的洛杉磯道奇隊的14勝4敗戰績，其一支獨秀的局面搶去奧克蘭運動家隊和安納罕天使隊的風采。水手隊的投手陣容平均年齡27.7歲，在大聯盟中排名第3，僅次於邁阿密馬林魚隊的27.6歲和克里夫蘭印地安人隊的26.2歲。水手隊也是MLB各球隊救援投手群之中，唯一擁有3名投手本球季取得2次以上救援成功佳績的球隊，他們是30歲右投葛瑞夫曼（Kendall Graveman）、27歲右投米多頓（Keynan Middleton），以及30歲多明尼加籍右投蒙特洛（Rafael Montero）。

辛辛那提紅人隊則在國聯中區和密爾瓦基釀酒人隊、聖路易紅雀隊互爭領導權。紅人隊目前戰績9勝6負，其先發投手群中，31歲右投葛雷（Sonny Gray）和24歲的喀斯提羅（Luis Castillo）的防禦率，還沒有34歲左投麥利（Wade Miley）以及26歲右投馬勒（Tyler Mahle）和28歲的霍夫曼（Jeff Hoffman）搶眼，然而這卻意味著全隊的投手輪值效率其實平均和顯著。此外，葛雷由2018年8月25日至今，連續先發45場245局，未讓對方擊出6支以上安打。