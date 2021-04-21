場邊人語／西斜東枯 高潮頻出

●NBA男籃賽精采程度直向西區傾斜。

在4月19日賽程中，猶他爵士隊在主將米契爾（Donovan Mitchell）缺陣下走訪洛杉磯客場，前3節都領先，5名先發球員每人至少攻下13分，「第六人」克拉克森（Jordan Clarkson）也斬獲22分，全隊75次出手投籃43次命中，命中率為57.3%，是本季首見，終場以111比97告捷，取得58場例行賽中第43次勝利。

丹佛金塊隊在先發組織後衛穆雷（Jamal Murray）因膝傷掛病號情況下，由塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）領銜，於主場和曼斐斯灰熊隊10次戰成平手，經過2次延長賽才以139比137險勝。約柯奇目前是大聯盟「年度最有價值球員」（MVP）的熱門候選人，他這場比賽上陣45分鐘4秒，得到47分15個籃板球和8次助攻，拿到本球季第51次「兩雙」，並且在第2次延長賽階段結束前42秒，從距離籃圈26英呎處投進關鍵三分球，將比數由134比134，突破為137比134。

密爾瓦基公鹿隊在主場迎戰鳳凰城太陽隊，吸引3280名球迷現場觀賽；雙方互相咬緊，16次不分高下，太陽隊最終在延長賽以128比127凱旋，也獲得本季第41場勝利。公鹿隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上陣35分鐘11秒，得到33分8個籃板球2次助攻和1次抄截。但是球賽的關鍵，卻出現終場前0.3秒，太陽隊6呎5吋得分後衛布克（Devin Booker）無畏現場球迷的噓聲，罰進致勝1分。

金州勇士 隊作客費城 ，有4094名球迷聞風而至，該隊和七六人隊在上半場以55比55無分軒輊，勇士隊在第4節開始就以75比70超前，終場以107比96勝出。也是MVP熱門候選人的七六人隊7呎當家中鋒安比德（Joel Embiid），上陣32分鐘28秒，得到28分，是全隊得分最高多者，還有13個籃板球8次助攻和1次抄截。勇士隊的6呎9吋先發中鋒魯尼（Kevon Looney）此役對抗安比德可圈可點，上陣33分鐘40秒，雖然只得到5分，卻有15個籃板球，其中11個為防守籃板球，以及1次助攻。

勇士隊的柯瑞 （Stephen Curry）則是全場聚焦所在，他登場36分鐘55秒，獲得49分，是與賽雙方得分最高者，在第4節獨得20分，5次三分球彈無虛發，全場還有3個籃板球以及5次助攻；他28次出手命中14次，三分球17次出手10次得分，命中率為58.8%，罰球12次只有1次失守。

勇士隊目前戰績29勝29敗，從2月28日到3月26日之間曾2次4連敗，然而從4月6日到19日，8場比賽只有2次失利。柯瑞是勇士隊的旗手，本球季有8次他缺陣，導致球隊沒勁兒球場也無趣，最重要的是期間只有苦吞敗果。柯瑞自3月29日起連續11場賽事每場至少得到32分，4次單場得到41分以上，有一次單場獲得53分。此外，在最近的8場賽事，三分球共出手120次命中64次。