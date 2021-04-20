場邊人語／老將救場 凱歌高唱

老將夠辣，快刀斬麻。

4月18日的美麗星期天午後，在紐約市 曼哈頓中城的麥迪臣廣場花園，紐奧良鵜鶘隊和紐約尼克隊在1981名現場球迷關注下，經過4節48分鐘比賽，14次比分平手，終場前尼克隊以三分球將比數追成103：103平手；幸好主隊在延長賽時段5分鐘內得到19分，終於以122：112勝出，拿到自4月9日以來連續第6場勝利。這是尼克隊在4天之內第2次以10分差取勝鵜鶘隊；雙方比賽最多單場得分是於2018年11月16日在紐奧良，鵜鶘隊以129：124奏捷。

出身芝加哥的6呎2吋組織後衛羅斯（Derrick Rose）是2008年6月26日NBA年度選秀的狀元，在2008年10月28日首次登場後，立即以場均16.8分和6.3次助攻，獲得年度最佳新人獎項，並且成為喬丹（Michael Jordan）之後首名代表公牛隊入選全明星的戰將。2010-11球季，他以場均25分、4.1個籃板和7.7次助攻當選為NBA史上最年輕的「最有價值球員」（MVP），並且催生大聯盟勞資關係的「羅斯條款」（The Derrick Rose Rule），成功地讓個別年輕球星在符合公認優秀表現條件之下，可以要求提高薪資上限。

羅斯現年32歲，今年2月7日才由底特律活塞隊交易到尼克隊，至今出戰雖有22場但是只有3場是先發，平均上場時間25.3分鐘得到12.9分和3.9次助攻。18日的賽事，羅斯以替補身分登場35分鐘13秒，得到23分5個籃板球，5次助攻1次抄截和1次防守火鍋。他在正規賽終場前2分鐘2秒、比數以95比99落後時，及時借助1支三分球和1次上籃，咬緊比數至98比101，並且於哨響前0.2秒，憑經驗帶球切入籃下時，瞥見小前鋒隊友布拉克（Reggie Bullock）擺脫鮑爾 （Lonzo Ball）的防守而立即傳球助攻，以一記24英呎遠的左邊線三分球追平比數。布拉克和鮑爾曾短暫地在洛杉磯湖人隊同隊效力過。

這場比賽也是20歲的鵜鶘隊左撇大前鋒威廉 森（Zion Williamson）和26歲的尼克隊左撇大前鋒藍道（Julius Randle）另外一次對決。

威廉森和尼克隊加拿大籍先發左手後衛巴瑞特（RJ Barrett）同於2019年6月20日參加選秀，威廉森是狀元，巴瑞特則名列探花。威廉森當天上場41分鐘41秒，得到34分，是兩隊得分最多者。出手投籃23次13次命中，命中率為56.5%，3次三分球沒有破網，罰球11次8次得手，還有9個籃板球5次助攻和2次抄截。在延長賽階段鵜鶘隊全隊攻進9分中，威廉森包辦其中4分。

藍道曾於2018-19球季效力鵜鶘隊73場，場均21.4分、8.7個籃板和3.1次抄截。本季每場出戰37.4分鐘，領先聯盟各個球員。18日他先發出場47分鐘14秒，得到33分，是主隊得分最多者。出手投籃28次11次命中，命中率為39.3%，三分球8投2中，命中率為25%，罰球10次9次得手，還有5個籃板球10次助攻和5次抄截。在延長賽階段，尼克隊全隊5人攻進19分，藍道以一記三分球和兩次罰球囊括5分。他由4月12日起已經連續4場每場至少得到32分。