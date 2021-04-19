場邊人語／單騎出征 多避其鋒

五指當關，攻城慢緩。

紐約大都會 職棒隊，4月17日下午3時10分起，在丹佛客場連續2次出賽科羅拉多洛磯隊，先是以4：3逆轉勝出，接著以2：7敗走。大都會隊32歲的先發右投手狄葛隆 (Jacob deGrom)，在首場第2局下到第4局下之間連續9次三振對方，差一次就刷新名人堂右投手席佛 (Tom Seaver) ，於1970年4月22日創寫的單場連續˙10次三振紀錄；他全場以99球主投6局，面對打者23次，總共14次三振對手，追平個人生涯單場三振紀錄。更令人驚喜的是，他2次站上打擊區，第3局上率先擊出1支安打，先馳得點拿到1分 和留有1次殘壘，可謂攻守俱佳。

這場比賽還締寫4項其他紀錄。

身高6呎4吋的狄葛隆，本球季3次先發連續第2次先發登板有14次三振成績，這是個人首場勝仗和球隊自從2019年9月9日到12日以來再次4連勝。他在稍早春訓4次先發拿到3勝；例行球季至今出賽20局，戰績1勝1敗，累積三振35次，3次四壞球保送，遭到對手擊出11支安打2次全壘打，失到4分，責任失分1分，防禦率0.45。狄格朗連續於2018年和2019年成為大聯盟國家聯會年度最佳投手；2019球季先發32次累積三振對手255次，2020年球季12次先發登板，送出三振104次，都是大聯盟紀錄之最。

狄葛隆由2014年5月15日在大聯盟亮相，至今主投過1189.2次累積有1395次三振；個人已經有48場比賽單場三振次數為雙位數。他是大聯盟由1884年來，第9名投手全場連續三振對方9次。其他有類似表現的投手包括聖地牙哥 教士隊的Jake Peavy (2007)、邁阿密馬林魚隊的右投諾拉斯可 (Ricky Nolasco) (2009)、洛杉磯道奇隊的右投哈朗 (Aaron Harang) (2012)、底特律老虎隊的右投費斯特 ( Doug Fister) (2012)、華盛頓國民隊的右投薛則 (Max Scherzer)( 2015)、底特律老虎隊的左投亞力山大 (Tyler Alexander) (2020)等。

2001年5月13日，當時效力於亞里桑納響尾蛇隊的「左怪」強森 (Randy Johnson)，率先在洛磯隊主場投出單場14次三振。2016年9月17日晚間，洛磯隊右投手葛瑞 (Jon Gray) 曾經在主場對抗聖地牙哥教士隊時，以16次三振完投和完封創寫主場比賽三振次數最多記錄。狄葛隆是丹佛庫爾斯球場 (Coors Field)第3次出現單場投出14次(以上)三振場面，也是第2位遠道來客有此表現。

17日午場的凱旋，是狄葛隆在客場連續第17次勝投。大都會隊全場只動用狄葛隆和來自波多黎各的右投手迪亞茲 (Edwin Diaz) 終結。迪亞茲現年27歲，本季已經登場5次，這次比賽出場1局以13球數三振對方3次，首次和先發投手頭尾呼應，聯袂三振對方17次，功勞簿記下救援成功。

狄葛隆一夫守關，真是難為接戰將官。