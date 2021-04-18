場邊人語／球隊持股 趨之若鶩

大部分球員賣力，少數球星能獲益，所有球隊都得利。

猶他爵士隊目前戰績雄視美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA)，4月16日宣布邀請2019年4月8日才退休的韋德 (Dwyane Wade) 出資成為球隊少數持股人。韋德現年只有39歲，他是在2003年6月26日大聯盟年度選秀活動中，以第1輪第5順位，由邁阿密熱火隊挑中，當年選秀的榜首是詹姆斯 (LeBron James)，探花為安東尼 (Carmelo Anthony)。

韋德老家在伊利諾州芝加哥，於2003年10月28日起加盟職籃，生涯在3個球隊待過16個球季參加過1054場例行比賽，909場先發，累積得到2萬3165分；177場季後賽，共獲得3954分，還有1620次抄截，885次防守火鍋，是大聯盟後衛之中的火鍋王。此外，他13次當選全明星，3次榮獲年度總冠軍，估計整個球員生涯合約收入達到1億9630萬元。

不少的美加地區的男子籃球運動員，從高中時期開始進行生涯規劃，逐步追隨高知名度教練、選擇有勝利傳統的私立學校、參加地方或者區域性分齡比賽、表態進入提供運動獎學金的大學、爭取優先上場出賽機會、累積個人搶眼上陣時間和作戰記録、伺機轉學投效更理想的校隊、積極在校際聯賽中有表現，以及斟酌何時決志參加職籃年度選秀。

每名球員即使是在進入職籃天地之後，其實還惦記著 3件事，就是如何及時適應、把握、發揮、保養、續航；其次是如何運用球星效應，扮演參與社區和回饋社會的角色，以及何時能夠如願入列籃球名人堂。

美加地區目前最年長的男子職籃球隊擁有人，是現年86歲，行事低調的商業地產開發商西蒙 (Herbert "Herb" Simon)。西蒙是印第安納溜馬隊的班主，在紐約市 布魯克林區威廉斯堡地段中歐猶太移民社區出生，在布朗士區長大，是紐約市立大學士利學院的校友。他所創組的「西蒙地產集團公司」(Simon Property Group, Inc.) 在紐約證券交易所上市，生意遍及北美和亞洲的日本、南韓、泰國和馬來西亞，是全美規模最大的購物商場和地產信託基金經營者。西蒙的事業根據地，就在印第安納州印地安納亞波里斯，員工超過5000人。他的另一半Bui Simon (本名Porntip Nakhirunkanok ) 曾經是1988年度泰國小姐，也是當年度環球小姐 (Miss Universe)。

芝加哥公牛隊的班主，是現年85歲，作風保守的稅務律師藍斯朵夫 (Jerry Michael Reinsdorf )。他是在1981年投資 1600萬元，擁有美國職棒大聯盟 (MLB) 的芝加哥白襪隊之後，又在1985年以920萬元就接手公牛隊；該隊目前身價約為17億美金。公牛隊於1984年6月19日欽點「空中飛人」喬丹 (Michael Jordan) 為選秀狀元，此後他率隊6次躍登年度總冠軍，個人14次當選全明星，生涯直接記帳達到9370萬美金，還有品牌投資收入至少20億美金。2010年3月17日，大聯盟批准以少數股東身分準備了4年的喬丹，投資 2億7500萬元全面接手夏洛特黃蜂隊，成為首位大聯盟球員，由勞方搖身變為球隊主要投資人和擁有者的資方。喬丹從此和藍斯朵夫同席而坐。

年輕的韋德，已經成為爵士隊的投資人之一，喬丹前輩終於會是他學習的模範嗎？