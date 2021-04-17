場邊人語／職籃球隊 各有進退

●17個星期以來，美加男子職籃各隊時有進退，還剩4周，決定各個去留。

9支分別代表NBA 東西區的球隊，4月15日在球隊陣容和戰績都呈現嶄新局面，這些令人驚喜或者讓人擔憂的發展，對於5月18日開始的附加賽（Play-in Tournament）和22日起進行的季後賽 產生直接影響。

截至4月15日，東區有望晉級季後賽的隊伍為費城七六人隊、布魯克林籃網隊、公鹿隊、老鷹隊、波士頓塞爾蒂克隊、紐約尼克隊、邁阿密熱火隊和夏洛特黃蜂隊。可能參加附加賽的球隊是印第安那溜馬隊和芝加哥公牛隊。至於西區有望晉級季後賽的隊伍包括猶他爵士隊、鳳凰城太陽隊、洛杉磯快艇隊隊、丹佛金塊隊、洛杉磯湖人 隊、波特蘭拓荒者隊、達拉斯獨行俠隊和曼斐斯灰熊隊。可能參加附加賽的球隊是金州勇士 隊和聖安東尼奧馬刺隊。

15日在客場，密爾瓦基公鹿隊以122比109收拾亞特蘭大老鷹隊，公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）由於左膝受傷缺席6場比賽，當天歸隊後上場24分鐘52秒，得到15分5個籃板球2次助攻3次抄截和1次防守火鍋。他雖然沒有完全發揮攻擊實力，他的6名隊友得分都是雙位數，即時為他分勞解憂。

金州勇士隊也在客場以119比101擊敗克里夫蘭騎士隊，5名先發球員總共攻進74分，28歲替補得分後衛托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）尤其搶眼，上陣30分鐘31秒，得到20分7個籃板球3次助攻1次抄截和1次防守火鍋。組織後衛柯瑞（Steph Curry）上場34分鐘35秒，得到33分4個籃板球5次助攻和2次防守火鍋，三分球投13中4；25次出手有12次得分，5次罰球隻隻空心。柯瑞從4月9日到15日5次出賽，單場最少獨得32分，最多收穫53分。在效力勇士隊期間，恰好第500次單場得到20分以上，第201次單場獲得30分以上。

波士頓塞爾蒂克隊把握詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）不在陣的機會，一度在終場前以113比86大幅領先27分；5名先發球員得分都是雙位數，終場以121比113技壓湖人隊，獲得5連勝。24歲得分後衛布朗（Jaylen Brown）在陣32分鐘6秒，得到40分，為雙方最高得分者，還有9個籃板球5次助攻和1次抄截，三分球投5中3，命中率60%；20次出手有17次得分，3次罰球都破網。可喜的是，湖人隊在賽前證實，隊醫已經放行戴維斯不日可以復出。

鳳凰城太陽隊則是在主場以122比114擊退沙加緬度國王隊，贏得主場9連勝，並且成為NBA本季第2支球隊跨越40勝的門檻。22歲巴哈馬籍中鋒艾頓（Deandre Ayton）、得分後衛布克（Devin Booker）和組織後衛保羅（Chris Paul）聯合斬獲62分。布克個人還差8分就成為9000分紀錄的射手。

布魯克林籃網隊雖然15日沒有出賽，身高6呎11吋的35歲中鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）卻宣布由於心律不整，決定提早退役，並且獲允被釋出­­。艾德里奇曾是2006年選秀榜眼，當年11月12日起代表波特蘭拓荒者隊出賽9個球季，隨後轉戰馬刺隊6個球季，3月28日才投效籃網隊。籃網隊還有2名6呎11吋，剛剛出道的中鋒喬丹（DeAndre Jordan）和克萊斯頓（Nicolas Claxton）。