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場邊人語／膚色藩籬 良知距離

彭廣揚
羅賓森。（美聯社）
羅賓森。（美聯社）

可視遠近距離，容易達到，無形主觀藩籬，難以推倒。

74年前的今天，也就是1947年4月15日，布魯克林道奇隊在紐約主場「艾貝茲球場」（Ebbets Field）迎戰波士頓勇士隊，2萬6623名球迷津津有味地欣賞了2小時26分鐘的你來我往，道奇隊在4局下先馳得點，並且以5：3拿到球季開門紅。但是當天比起記分板更重要的是，時年28歲又74天的一壘手羅賓森（Jack Roosevelt Robinson）首次代表道奇隊先發擔任第2棒打擊，並在第7局下憑藉一次短打、飛快腳程和隊友的二壘安打，奔回本壘得到1分。

背號42的羅賓森從此跨越美國職業棒球的黑白互斥界線，成為率先開創MLB新時代的非裔和有色人種球員。羅賓森生於喬治亞州，1972年10月24日在康州由於糖尿病和心臟病併發症逝世，享年53歲。

MLB自2004年4月15日起，每年都在聯盟所屬的各地場館定期舉行「羅賓森日」（Jackie Robinson Day）活動。2020年冬季由於面對新冠疫情擴散，無法如期展開例行賽季，而延至7月23日到9月27日進行縮水例行賽程，導致一年一度的「羅賓森日」活動改期至8月28日舉行。

1945年8月28日，布魯克林道奇隊行政主管瑞基（Wesley Branch Rickey）首次和羅賓森面談加入大聯盟的安排。羅賓森於1947年4月10日正式簽下歷史協議。1963年8月28日歷史性的「為工作和自由而走」（The March on Washington for Jobs and Freedom）活動在華盛頓哥倫比亞特區林肯紀念堂附近國家廣場舉行，約有25萬人參加；羅賓森全家到場，現場有民謠歌手貝茲（Joan Baez）和狄倫（Bob Dylan）助陣，金恩牧師（Martin Luther King Jr.）發表傳世「我有個夢想」（I Have a Dream）提倡民權的演講。

羅賓森在20世紀40年代末期以行動突破膚色藩籬，等於是自1863年1月1日林肯（Abraham Lincoln）總統頒布解放黑奴宣言（The Emancipation Proclamation）以來，針對美國社會又一次嚴正的良知宣示。

MLB因此宣布今年4月15日和16日所屬球隊慶祝「羅賓森日」，提醒球迷永懷羅賓森身為開路先鋒和民權鬥士展現的勇氣、信心、毅力和遠見。

大聯盟指出，MLB將持續地銘記著羅賓森饒富歷史和啟發意義的職棒生涯；他在面對膚色隔離挑戰時表現的堅決力量和勇氣；身為民權奮鬥者和社會正義提倡者擁有的行動決心；以及他個人長期對於棒球運動、競技天地和社會發展的影響。

這些年來，各支球隊都運用「羅賓森日」活動機會充實和球迷交流互動內容。1997年4月15日在紐約市皇后區謝亞球場（Shea Stadium），柯林頓總統、大聯盟執行長塞利格（Bud Selig）和羅賓森夫人，一起參加史無前例的職棒界42背號「完全退休」典禮。

團結，竟成為羅賓森另項珍貴遺產。

道奇 MLB 紐約市

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