場邊人語／膚色藩籬 良知距離

羅賓森。(美聯社)

可視遠近距離,容易達到,無形主觀藩籬,難以推倒。

74年前的今天,也就是1947年4月15日,布魯克林道奇 隊在紐約主場「艾貝茲球場」(Ebbets Field)迎戰波士頓勇士隊,2萬6623名球迷津津有味地欣賞了2小時26分鐘的你來我往,道奇隊在4局下先馳得點,並且以5:3拿到球季開門紅。但是當天比起記分板更重要的是,時年28歲又74天的一壘手羅賓森(Jack Roosevelt Robinson)首次代表道奇隊先發擔任第2棒打擊,並在第7局下憑藉一次短打、飛快腳程和隊友的二壘安打,奔回本壘得到1分。

背號42的羅賓森從此跨越美國職業棒球的黑白互斥界線,成為率先開創MLB 新時代的非裔和有色人種球員。羅賓森生於喬治亞州,1972年10月24日在康州由於糖尿病和心臟病併發症逝世,享年53歲。

MLB自2004年4月15日起,每年都在聯盟所屬的各地場館定期舉行「羅賓森日」(Jackie Robinson Day)活動。2020年冬季由於面對新冠疫情擴散,無法如期展開例行賽季,而延至7月23日到9月27日進行縮水例行賽程,導致一年一度的「羅賓森日」活動改期至8月28日舉行。

1945年8月28日,布魯克林道奇隊行政主管瑞基(Wesley Branch Rickey)首次和羅賓森面談加入大聯盟的安排。羅賓森於1947年4月10日正式簽下歷史協議。1963年8月28日歷史性的「為工作和自由而走」(The March on Washington for Jobs and Freedom)活動在華盛頓哥倫比亞特區林肯紀念堂附近國家廣場舉行,約有25萬人參加;羅賓森全家到場,現場有民謠歌手貝茲(Joan Baez)和狄倫(Bob Dylan)助陣,金恩牧師(Martin Luther King Jr.)發表傳世「我有個夢想」(I Have a Dream)提倡民權的演講。

羅賓森在20世紀40年代末期以行動突破膚色藩籬,等於是自1863年1月1日林肯(Abraham Lincoln)總統頒布解放黑奴宣言(The Emancipation Proclamation)以來,針對美國社會又一次嚴正的良知宣示。

MLB因此宣布今年4月15日和16日所屬球隊慶祝「羅賓森日」,提醒球迷永懷羅賓森身為開路先鋒和民權鬥士展現的勇氣、信心、毅力和遠見。

大聯盟指出,MLB將持續地銘記著羅賓森饒富歷史和啟發意義的職棒生涯;他在面對膚色隔離挑戰時表現的堅決力量和勇氣;身為民權奮鬥者和社會正義提倡者擁有的行動決心;以及他個人長期對於棒球運動、競技天地和社會發展的影響。

這些年來,各支球隊都運用「羅賓森日」活動機會充實和球迷交流互動內容。1997年4月15日在紐約市 皇后區謝亞球場(Shea Stadium),柯林頓總統、大聯盟執行長塞利格(Bud Selig)和羅賓森夫人,一起參加史無前例的職棒界42背號「完全退休」典禮。

團結,竟成為羅賓森另項珍貴遺產。