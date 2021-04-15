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場邊人語／太陽連捷 勝方若揭

彭廣揚

求勝的劇本多的是。

鳳凰城太陽隊4月13日參加本季第30場主場賽事，在1萬8055名球迷捧場下以106：86橫掃邁阿密熱火隊，取得第22次主場勝利，這也是太陽隊4月7場賽事第6次凱旋，以及連續2天獲勝。太陽隊目前戰績39勝15敗，有望追隨猶他爵士隊，成為NBA本球季第二支搶得40勝的隊伍。

太陽隊2018-19球季戰績只有63敗19勝，2年之內居然躍登大聯盟排行第2，這是NBA自1976年以來第3次出現類似奇景，前2次的主角都是波士頓塞爾蒂克隊，該隊曾由1978-79球季的29勝53敗戰績進步到1979-80球季的61勝21勝，以及從2006-07球季的24勝58敗改善為2007-08球季的66勝16敗。

熱火隊13日全場只在第1節以34比26領先，上半場以50：56落後，但是在第4節開始後就以72：83落後。全隊的投籃命中率（37.8%比46.3%）、三分球命中率（20.5%比31%）、籃板數（36比48）都明顯落後太陽隊。太陽隊兩度入選明星隊的6呎5吋先發得分後衛布克（Devin Booker），在最近7場賽事有4次單場得分超過30分，然而整場16次出手只有4次命中，三分球8投中1，3次罰球都破網，總共獲得12分。

太陽隊有15個球季作戰經驗、11次獲選為全明星的35歲先發組織後衛保羅（Chris Paul），全場7次出手投籃只命中2次，三分球3投中1，僅得5分。保羅13日出賽有9次助攻，以累計2317次成為NBA史上排行第5的「助攻王」。史塔克頓（John Stockton）生涯留下3265次助攻的空前記錄，之後是基德（Jason Kidd）、喬丹（Michael Jordan）、裴頓（Gary Payton）。

太陽隊全場動用12名球員，各有1名先發和替補球員沒有得分；7名替補球員之中有4人至少每人得到13分，25歲的替補組織後衛卡特（Jevon Carter）雖然得分沒有上雙，可是三分球7投中3，收穫甚豐，整個「板凳」陣容貢獻65分。

太陽隊12日才採用狂轟濫炸戰術，以126：120捍衛主場擊退休士頓火箭隊，而且創下或追平5項記錄，包括30歲先發大前鋒克勞德（Jae Crowder），獨得本季個人單場最多26分，且全部在上半場完成」；第2節5次三分球出手次次不落空，上半場上陣14分鐘55秒，9次三分球出擊有8次命中，還有2次籃板球和1次助攻。

太陽隊當晚在第2節攻進空前的43分，上半場更拿到81分，是最近12年僅見的佳績。火箭隊下半場得分雖以62：45領先，並且一度將比數追趕到109：114，奈何布克2次關鍵罰球讓火箭隊從此無力回天。熱火隊全場三分球出手42次命中17次，命中率有40.5%，太陽隊45次嘗試三分球有25次得逞，命中率達55.6%，刷新隊史紀錄；太陽隊2月20日在曼斐斯客場24次攻進三分球。兩隊12日合計投進42次三分球，只差1次就追平單場43個三分球記錄。

此外，太陽隊在上半場就投進18個三分球，不僅打破2月20日全隊剛創下的13次記錄，也追平4月3日猶他爵士隊在奧蘭多客場寫下的單場18個三分球得手記錄。

連續兩次守城之戰，太陽隊先後展現單響巨砲和多點齊放的震攝能力，球迷不亦樂乎。

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