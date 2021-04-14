場邊人語／來者不善 高掛免戰

眾怒勿犯。

明尼蘇達州明尼亞波里斯西北郊區布魯克林中心市，4月11日午後發生一宗有26年資歷的女性制服警員在處理交通相關案件時，動用配槍擊斃20歲非裔嫌犯懷特（Daunte Wright）刑事案件。社區各界對於發生這次槍響案件高度敏感警覺，3個主要職業運動組織的6支球隊，在4月12日城市正式宣布實施宵禁之前，綜合考量球隊隊職員、球迷利益，並且基於對社區的尊重，以及聽取大聯盟和州、市政府意見後，毅然決定一日免戰，並且持續觀察形勢是否改善。

12日當天也是原明尼亞波里斯白人警察 沙文（Derek Chauvin），涉嫌於2020年5月25日不當壓制擒服和導致47歲非裔嫌犯佛洛伊德（George Floyd）喪命的案件第11天庭審；這宗刑事案件，不僅關係明尼蘇達州境內族裔和種族關係的穩定，對於目前中西部和全美各地熱議中的警察執法濫用暴力、警務須要立即改革、如何實現社會正義話題，也有密不可分關連。

NHL本球季例行賽程只有56場，本來預定於5月8日結束，5月11日開始季後賽，但是由於12日明尼蘇達狂野隊主場迎戰聖路易藍調隊的賽程改期到5月12日於聖保羅舉行，這才是例行賽完結篇。狂野隊早先還預定14日在主場出賽亞里桑納土狼隊，16日和17日兩天在主場接戰聖荷西鯊魚隊；球隊目前密切關注地方公共安全發展形勢。

NBA明尼蘇達灰狼隊目前正在待價而沽，現任東主泰勒（Glen A. Taylor）本來計畫4月12日晚間在主場接待可能買家洛爾（Marc Lore）和羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。灰狼隊近日賽程原定12日、14日和16日晚間連續3場在主場迎戰勁旅布魯克林籃網隊、密爾瓦基公鹿隊和邁阿密熱火隊。灰狼隊洽談所有權易手的進程進入關鍵的30天，是否會持續受到「雙子城」治安情勢發展的影響？NBA雖然沒有在第1時間立刻宣布再戰細節，可是13日下午果然進行補賽，布魯克林籃網隊以127比97狂勝。

MLB明尼蘇達雙城隊臨場決定展延下午1時10分在主場對抗波士頓紅襪隊賽程，這是MLB當日3場改期賽事之一；另外2場因雨順延的比賽分別是費城費城人隊走訪紐約大都會隊，以及西雅圖水手隊過埠巴爾迪摩金鶯隊。雙城隊本來預定由12日起連續4天出戰波士頓紅襪隊，雙方在本球季排定7場賽事。

洛杉磯湖人 隊的球迷，至今難忘1992年4月29日在英格塢（Ingwood）「論壇球場」（The Great Western Forum）的經歷。

那一年是湖人隊參加大聯盟聯賽第44年，也是主場遷到洛杉磯後第32個球季，也是6呎9吋後衛「魔術」強森（Earvin “Magic” Johnson Jr.）首次不在陣容之內。當年4月23日和25日波特蘭拓荒者隊在大前鋒威廉斯（Buck Williams）和得分後衛卓索勒（Clyde Drexler）搭配下，先後以115比102和101比79獲勝，但湖人隊在關鍵的第3場延長賽階段以121比119兩分氣走客隊。

可惜，1萬6690名現場球迷從進場到終場始終沒能專心欣賞比賽，而是不得不豎起耳朵聆聽戶外不斷吵雜的聲音，以及室內擴音器不停重複的疏散通知。原來在湖人隊員陸續抵達球場準備出賽之前大約4個小時，越來越多憤怒的群眾在得知范杜拉（Ventura）郡法院宣布4名警員毆打非裔司機金恩（Rodney Glen King）無罪之後，就向洛杉磯郡法院和市警察局總部聚集，並且逐漸大面積干擾鬧區交通和公共秩序。惡劣的形勢在3個小時內每況愈下，湖人隊連宣布停賽都沒有機會。

這也就是為期5天，惡名昭彰的「洛杉磯暴動」（Los Angeles Riots）的開始。