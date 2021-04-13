場邊人語／紅襪六轟 三將建功

個人單場3轟，團隊6次完功，難怪6連勝不落空。

波士頓紅襪隊4月11日中午剛將33歲的指定打擊兼中外野手馬丁尼茲（J.D. Martinez）移出病號名單，1小時之後，他就在巴爾的摩客場以第3棒出賽金鶯隊，6次站上打擊區，遭到2次三振，擊出4支安打，其中3次是全壘打，得到4分和4打點，1次殘壘。

他在8171名現場球迷旁觀下，於第3局上無人出局無人在壘時，先由先發右投羅培茲（Jorge López）手中擊出全壘打；第6局上無人出局無人在壘時，又由救援右投謝羅勒（Mac Sceroler）手中擊出全壘打；到了第8局上1人出局無人在壘時，他再將右投威爾斯（Tyler Wells）的球擊成第3支中外野全壘打。終場紅襪隊以14比9告捷。

馬丁尼茲本季出賽8場，38次站上打擊區，2次獲得四壞球保送，遭三振8次，平均打擊率.472，累積17支安打，包括5支全壘打和7支二壘打，得到10分和16打點，整體攻擊指數為1.583，壘打數達到39，是大聯盟目前最耀眼的打擊手。這是他生涯第34次單場三響砲。

馬丁尼茲的隊友、來自多明尼加的24歲5棒三壘手狄佛斯（Rafael Devers）當天先在第5局上1出局2人在壘時，擊出本季第4支全壘打，這支右外野的3分彈飛行距離有424英呎。他再於第8局上1出局1人在壘時，擊出當天第2支估算439英呎遠的全壘打。左打的狄佛斯在最近3場比賽擊出4支全壘打。紅襪隊的第2棒右外野手佛度戈（Alex Verdugo）則是在第3局上無人出局2人在壘時，就以全壘打先馳得點。

這是紅襪隊第31次出現單場全隊擊出6支全壘打，該隊最近一次有如此表現，也是2019年6月14日走訪巴爾的摩時。

此外，這也是該隊自2016年6月1日以來再次出現單場2名球員擊出2支以上全壘打和另外1名隊員也擊出紅不讓的畫面。當年比賽很巧地也在金鶯隊主場進行，有2萬750名球迷捧場。紅襪隊由右外野手貝茲（Mookie Betts）擔任開路先鋒，於第1局上無人出局無人在壘時，就由先發右投懷特（Mike Wright）手中擊出全壘打，第2局上2人出局無人在壘時，又從懷特手中再次擊出全壘打。貝茲的隊友第8棒中外野手楊格（Chris Young）於第2局上1人出局1人在壘時，也由懷特手中擊出全壘打，第8局上在無人出局無人在壘時又擊出全壘打。此外，第4棒指定打擊歐提茲（David Ortiz）於第3局上1人出局無人在壘時，由懷特手中擊出陽春全壘打。這場比賽雙方共擊出29支安打，但紅襪隊竟以9：13敗北。貝茲和楊格，如今分別在洛杉磯道奇隊和安納罕天使 隊效力。

紅襪隊11日的比賽共擊出17支安打，有3局單局得到4分以上，終場以14比9告捷。該隊本季戰績6勝3敗，在MLB 美聯東區小組一枝獨秀，也和天使隊和休士頓太空 人隊相提並論。不過紅襪隊本季開賽後，先是連續3場比賽吞敗，然而接著6連勝，創下MLB本季單一球隊連勝和勝出分差53比25的紀錄。