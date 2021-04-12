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場邊人語／班主易位 識途可為

彭廣揚

老馬識途，按圖索驥，頭頭是道。 

明尼蘇達灰狼 (Timberwolves) 職業男籃隊和山貓 (Lynx) 職業女籃隊的東主泰勒(Glen A. Taylor) 4月11日證實，由即將滿50歲，身價10億以上的電子商務創業家洛爾 (Marc Lore) 和退休美國職棒球星，現年45歲的羅德里奎茲 (Alex Rodriguez) 搭檔組成的商業組織，當天下午已經簽下意向書，雙方在未來30天，將在會計師和律師參與之下，商定買賣球隊合約細節，以便完成正式協議，並且爭取美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA)同意。

即將年滿80歲的泰勒，在明尼蘇達州出生、就學和創業成功，曾經出任過州參議員。他於1994年8月5日宣布投資8850萬，由本地地產開發商伍安森 (Marv Earle Wolfenson) 和瑞特勒 (Harvey Ratner) 手中購進灰狼隊；當時全隊市值3250萬元。

已故的大聯盟執行長史騰 (David Stern)，是於1984年2月1日上任到2014年1月31日離任。灰狼隊在大湖區成軍，以及邁阿密熱火隊、奧蘭多魔術隊、夏洛特黃蜂隊先後加盟，是他生前得意的「拓疆」成就。

灰狼隊的前身，是在1950年代活躍，擁有「職籃空前第1中鋒」的麥肯(George Mikan)的「明尼蘇達湖人隊」(The Minneapolis Lakers)。灰狼隊於1989年11月3日正式成軍參加聯賽，前2場分別在西雅圖和波特蘭客場輸給超音速隊和拓荒者隊。球隊組建32年以來，獲勝率只有39.3%，從1996-97球季到2003-04球季連續8次晉級季後賽，但是由2004-05到2016-17球季全部和季後賽絕緣。目前戰績13勝40敗，在大聯盟敬陪末座。

年事已高的泰勒是從2020年夏季起，聘請專業的投資銀行為球隊尋找買家，求售的條件是必須將灰狼隊的主場，留在明尼蘇達州。當時球隊的身價雖然約為13億8000萬元，在美加地區男子職業籃球大聯盟30支球隊之中，只比紐奧良鵜鶘隊和曼斐斯灰熊隊稍強，並且低於大聯盟球隊平均為20億美金的身價。泰勒去年夏天開價底線為12億元左右。由於目前美加地區職籃球隊每年增值14%，交易市場還是有行無市，他曾經拒絕買家14億5000萬元的報價；這次買賣雙方的論價約為15億元。

明尼蘇達州是美國中西部土地面積排名12的州，瀕臨五大湖區的蘇必略湖 (Lake Superior)，人口主要集中在明尼亞波里斯和聖保羅「雙城」，擁有維京人職業美式足球隊、灰狼職業男籃隊、山貓職業女籃隊、雙城職業棒球隊、狂野職業冰球隊和明尼蘇達聯合職業英式足球隊。由於鄰近的北達科他州、南達科他州、威斯康辛州和愛阿華州還沒有職業運動隊伍進駐，於是演變成區域主要運動迷聚會城市，整個州境內運動商品專賣店超過350家，平均每10萬人就有20間運動酒吧，每年共有300萬人次湧進各個運動場館觀賽，消費額達到3億3000萬元以上。 

泰勒愛鄉、顧家，深情地期望和堅持長期保留灰狼隊的主場，就在「萬湖之州」(Land of 10,000 Lakes)；他的這番心意如何正式寫入契約，能夠有多久的約束力，大聯盟和法院是否放行法理之關？這是雙方成交關鍵。 

明尼蘇達州 美國 足球

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