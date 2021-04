場邊人語／親王殿下 運動儒俠

儒者,常念家國,俠者,為民為國。

英國女王 伊麗莎白二世 (HM Queen Elizabeth II) 的夫君,愛丁堡公爵菲立浦親王 (His Royal Highness the Duke of Edinburgh)於4月9日在溫莎堡 (Windsor Castle) 辭世,享年99歲;菲立浦親王生前曾經於1956年11月2日穿著皇家英國海軍制服,代表女王,首次搭乘專機前往澳大利亞維多利亞省墨爾本 (Melbourne),出席第16屆夏季奧運 會;他並且在當年6月間先陪同女王應邀前往瑞典斯德哥爾摩,參加另行舉行的馬術項目競技。

墨爾本奧運,是現代奧運會首次在歐洲和北美以外的地區舉行,也是第1次在南半球和大洋洲地區主辦。

伊麗莎白二世是現代奧運史頁之中,首位女性國家元首,主持過1次以上奧運會開幕典禮,也是至今唯一的國家元首,曾經在不同國家和城市,都正式主持過奧運會開幕典禮。

伊麗莎白二世是於1926年4月21日在英國倫敦出生,1952年2月6日登基,承襲因病離世的父王喬治六世 (King George VI) 遺留的王位。˙1947年11月20日,當時分別為伊麗莎白公主和菲立浦蒙巴頓 (Philip Mountbatten) 成婚。

喬治六世在位時,曾經於1949年時就收到邀請,於7年後前往澳大利亞主持奧運開幕,然而他卻由於肺癌無法成行,伊麗莎白二世登基之後,謹記先父叮囑承諾,雖然自己也分身不成,特別責成菲立浦親王銜命前往履行皇家承諾。

這些年來,伊麗莎白二世女王在菲立浦親王陪同之下,親自出席過1976年7月17日,在加拿大蒙特利爾舉行的第21屆夏季奧運會開幕式,以及2012年7月27日,在英國倫敦舉行的第30屆夏季奧運會始業式。此外,伊麗莎白二世女王還4次派遣代表出席盛會,包括菲立浦親王的墨爾本之行,以及1988年2月1日起,在加拿大卡里加利舉行的第15屆冬季奧運會、2000年9月15日起,在澳大利亞雪梨舉行的第27屆夏季奧運會,以及由 2010年2月12日開始,在加拿大溫哥華舉行的第21屆冬季奧運會。

菲立浦親王一生廣泛地和運動結緣,他在青少年求學時期,親自參加越野賽跑、板球、草地曲棍球和駕(帆)船項目,後來一度嚮往飛行,想要成為皇家空軍一員。他熱愛板球運動,直到1971年50歲時,才因為關節炎,從場上球員變成觀眾。他畢生不僅參加或者旁觀各種單項運動,而且還領導過部分運動組織,以及寫過如何馴馬和駕馭馬車的書籍。菲立浦親王始終未曾忘懷體驗和欣賞馬術、馬球、賽馬、英式足球 、英式橄欖球、網球、拳擊等各種單項運動,他當年是在網球場上和未來的女王相識,伉儷這些年來曾經多次在雅士谷純種馬大賽場 (Ascot Racecourse)留下美好片段。

英格蘭國家足球隊、全英足球總會、英超聯盟,以及曼聯、紐卡素和切爾西等球隊的班主、球星、球迷,都在得知親王過世的消息之後,公開以2分鐘靜默和手臂裹紗方式,表達沉痛的哀思和崇高的敬意。

菲立浦親王將近一個世紀的冠冕人生,其實充滿著部分在奧運會場奪標運動人物的特質,因地、適時、盡情、在意,戮力、勝任、榮家、愛國。