場邊人語／藍鳥過境 已成新景

●過境作客，久滯仍然返鄉不得。

多倫多藍鳥隊4月8日在佛州丹尼丁（Dunedin）的「 道明銀行球場」（TD Ballpark）迎戰南加州安納罕天使 隊，共有1348名球迷捧場；藍鳥隊屬於MLB美聯球隊，是唯一主場設在加拿大的球隊。「道明銀行球場」從1977以來一直是藍鳥隊進行春訓的場地；今年春訓藍鳥隊所有熱身賽都在此舉行；該隊在上個迷你球季使用紐約上州 水牛城的沙林球場（Sahlen Field）為臨時主場。

藍鳥隊是因為美國 和加拿大的傳染病形勢始終嚴峻，被迫關閉已經使用20年的多倫多羅傑斯中心（Rogers Centre）場館，並且整個團隊滯留在美國集訓和出賽。8日開季賽讓藍鳥隊成為MLB首支連續3年在2個國家3處不同球場舉行主場開幕式的球隊。職棒競技落腳在加拿大多倫多已有45年歷史，藍鳥隊是否能夠在5月間重返多倫多主場，目前還是懸念。

天使隊對於「非傳統主場開賽」的實踐頗有心得。1968年5月15日天使隊首次到芝加哥白襪隊作客，「主場」竟然是目前已經走入歷史的密爾瓦基郡立球場（Milwaukee County Stadium）。此後52年之間，共有5支球隊（白襪隊、紐約洋基隊、克利夫蘭印地安人隊、蒙特利爾博覽會隊和休士頓太空人隊），先後在美國、波多黎各和墨西哥5處非傳統場地作東迎戰天使隊。天使隊還排定於今年8月22日到賓州威廉斯堡作客對上克里夫蘭印地安人隊。

天使隊打席第2棒大谷翔平（Shohei Ohtani）當晚在比賽第7局有1支安打和1打點，隊友楚奧特（Mike Trout）剛打出生涯第800打點，當晚擔任第3棒，在5局上2人出局時，看準對方右投手史崔普林（Ross Stripling）一顆偏高球，擊出左外野444英呎遠的全壘打，是個人本球季第3支紅不讓。

天使隊巨砲普侯斯（Albert Pujols）已經連續21個球季參加主隊開季戰，但是8日並沒有以客人身分出場；他的職棒生涯已在38處場館擊出過全壘打，這是他走訪的第42處場地。左打的一壘手瓦許（Jared Walsh）也是無功而返，他是大聯盟自從2020年9月4日以來個人累積全壘打（11支）和打點（33）的領先者。

天使隊最終於延長賽第11局上增添2分，以7比5凱旋。藍鳥隊苦吞3連敗。

天使隊本季開賽前7場戰績5勝2敗，第12次打平隊史單季前7戰5勝紀錄。該隊開季前6場戰績4勝2敗，是最近5個球季第3次獲得如此佳績。藍鳥隊和天使隊本季排定2個系列7場比賽，雙方在2020年球季沒有交過手；在2019年球季，天使隊在7次遭遇戰中勝出6次。

藍鳥當初無奈過境，怎料轉眼已成新景。