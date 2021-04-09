場邊人語／擇隊落腳 選秀主角

職業球隊定期挑選新苗補強實力；年輕球員嚮往新窩發揮潛力。

距離NBA例行賽季節束只剩40天的4月7日，各個球隊出賽都有斬獲。西區勁旅猶他爵士隊在客場遭遇鳳凰城太陽隊，於延長賽以117：113勝出；爵士隊後場康利（Michael Alex Conley Jr.）和米契爾（Donovan Mitchell）聯袂拿到52分，太陽隊得分後衛布克（Devin Booker）和組織後衛保羅（Chris Paul）總共獲得64分。而在印第安納溜馬隊的主場，先發小前鋒大哈勒戴（Justin Holiday）和替補的小哈勒戴（Aaron Holiday）兄弟檔，加起來得到43分；明尼蘇達灰狼隊6呎11吋中鋒唐斯（Karl-AnthonyTowns）獨得32分，小前鋒愛德華茲（Anthony Edwards）也有27分進帳，但是仍以137：141落敗。

明尼蘇達灰狼隊目前戰績13勝39敗，在西區墊底，也在30支球隊中敬陪末座。因此，自然將關愛的眼神轉向6呎4吋的岡薩加大學後衛薩格斯（Jalen Suggs）。今年才大一的薩格斯剛於4月3日在延長賽時段，以右手運球過中場、左手壓哨投中40呎遠擦板三分球，成為絕殺洛杉磯加大的關鍵人物。

薩格斯在高中時代曾是美式足球 校隊的主戰四分衛，並且獲得明尼蘇達大學、喬治亞大學和俄亥俄州 立大學美式足球運動獎學金，但是他卻選擇繼續投身籃球。在效力岡薩加大學男籃隊期間，30場比賽都是先發，平均上場28.9分鐘，得到14.4分，累積得分431分，投籃命中率50.3%，兩分球命中率58.8%，三分球命中率33.7%，罰球命中率76.1%，5.3個籃板球、4.5次助攻、1.9次抄截、2.9次失誤和0.3次防守火鍋。 灰狼隊對於薩格斯情有獨鍾，是由於根據年度選秀規則，雙方在球隊籤選作業和球員排名次序制度運作下已經「愈來愈接近」，而且薩格斯的老家就在明尼蘇達州 雙城地區，是灰狼隊難以尋覓到的道地子弟兵。

已經入列籃球名人堂的6呎10吋大前鋒麥克海爾（Kevin Edward McHale），曾經是明尼蘇達州的驕傲。他生於1957年，在明尼蘇達州土生土長。1980年6月10日由波士頓賽爾蒂克隊以「探花」（第1輪第3順位）選中，終生在綠衫軍效力13個球季，出賽971場，先發400場，累積得到1萬7335分，7122個籃板和1690次防守火鍋，3次協助塞爾蒂克隊成為年度總冠軍。

灰狼隊目前後場告急，主戰左撇組織後衛羅素（D'Angelo Russell）掛病號只出賽22場，西班牙籍組織後衛盧比歐雖然經驗不缺，然而年紀屆滿30歲，每場比賽平均還能獲得8.4分和6.8次助攻。如果薩格斯能和19歲得分後衛愛德華茲搭配，不僅可以馬上救急後場，還能夠從此重點支援唐斯，協助全隊在防守和進攻端更有發揮。

愛德華茲是灰狼隊2020年11月18日的選秀狀元，12月23日才加入聯賽；唐斯則是灰狼隊2015年6月25日的選秀狀元，至今累積上陣390場作戰經驗。

青年球員擇隊落腳，當然選秀主角。