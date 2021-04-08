場邊人語／球場互動 表態認同

沒有觀眾的球場，呈現著扭曲變形的病態；只有現場隨處可見球迷互動，才能回歸營運常態。

4月8日午後1時10分起，MLB 紐約大都會隊預定在花旗球場主場歡迎邁阿密馬林魚隊光臨，並且邀請3名平凡人物，分別代表紐約市 公校教師和學生、疫情期間發放食物的義工以及康復的新冠狀肺炎病毒傳染病患，擔任球季首役開球嘉賓。當天巴爾迪摩金鶯隊也將是本季首次在主場迎戰波士頓紅襪隊，由現任巴爾迪摩市長史考特（Brandon M. Scott），以及剛剛卸任波士頓市長公職轉任聯邦勞工部長的偉殊（Marty Walsh）開球。

華盛頓國民隊6日在4801名球迷旁觀之下獻技，雖然當家右投手薛則（Max Scherzer）比賽開始投出的第1球就被擊出全壘打，而且接著投出的第11、16、39球又被轟出紅不讓，導致前三局都有失分，幸好國民隊第8和第9局都有得分，全場仍以10支安打，6：5擒伏亞特蘭大勇士 隊，拿下主場開季首勝，並讓勇士隊苦吞本季四連敗。

5日在德州阿靈頓，遊騎兵隊在3萬8238名購票球迷捧場下，以2：6惜敗多倫多藍鳥隊。這次主場比賽締下3項紀錄，首先是自本球季開賽以來，遊騎兵隊連續在坎薩斯客場出賽的捧場球迷數分別為9158人、8898和8869人，這場是本季頭一遭球迷超過萬人。其次，本球季是遊騎兵隊在阿靈頓出賽50周年，該隊自2017年9月28日破土、2020年啟用多用途的「全球人壽保險球場」（Globe Life Field）主場後，由於受到疫情影響，上個球季全部30場主場賽事全都閉門謝客，這次是本季首度興奮地開頂棚迎賓。此外，剛轉入遊騎兵隊的一壘手洛威（Nate Lowe）在4局下擊出一支帶打點的一壘安打，暫時以連續4場10個打點成為大聯盟本季打點王。

遊騎兵隊和多倫多藍鳥隊在德州阿靈頓的對陣，也是2020年3月12日以來，美國 大學和職業運動競技賽事場地幾乎全部開放的代表。

NBA例行賽季預定5月16日結束；NHL預定5月8日完成共868場的例行賽季。

芝加哥黑鷹隊和華盛頓首都隊是NHL 24支以美國為主場的球隊中，至今堅持不開放球迷入場的球隊；以加拿大為主場的7支球隊，也是統一立場謝絕球迷進場，包括多倫多楓葉隊、溫哥華加拿大人隊、蒙特利爾法語加人隊、渥太華參議員隊、溫尼伯噴射機隊、卡里加利火焰隊和艾德蒙頓油人隊。

至目前為止，32支NBA球隊之中還有8支球隊還沒有開放主場，包括芝加哥公牛隊、金州勇士隊、洛杉磯湖人隊、洛杉磯快艇隊、沙加緬度國王隊、華盛頓巫師隊、波特蘭拓荒者隊和奧克拉荷馬雷霆隊。不過湖人隊計畫從4月15日起逐漸開放現場，快艇隊則是由4月18日採取類似行動。

球場能互動，有助球迷表態認同。