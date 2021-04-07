場邊人語／看點滿盈 共創雙贏

●很少有一場冠、亞軍比賽，參賽雙方就宣傳效果而言都是贏家。

名列NCAA本屆大賽西區第1種子的岡薩加大學男籃隊，5日晚間在印地安納亞波里斯竟然以70：86輸給南區域第1種子貝勒大學。岡薩加大學和貝勒大學男籃隊在例行賽季揭幕之前就是預測戰力排行第1和第2名，而且兩隊在2月27日之前都是完勝。這是貝勒大學男籃校隊組建115年以來，首次榮獲年度總冠軍，也是岡薩加大學在5個球季之中，第2次在摘冠行列中無法直搗黃龍。

5日的這場比賽是2005年4月4日北卡 羅萊納大學在聖路易以75比70擊敗伊利諾大學成就霸業以來，又見兩支第1種子球隊對決。當年率領北卡男籃隊奪冠的總教練威廉斯（Roy Allen Williams）4月1日才以70歲宣布退休，他在北卡教練18球季任內戰績485勝163敗，勝率為74.8%，3次榮登年度總冠軍王座。

貝勒大學男籃隊的取勝之道在於運用B&B（全場攻守強悍）閃電戰術成功，從頭到尾讓對手感到無比的體力和心理壓力。貝勒大學隊在開賽後2分鐘31秒就以3次跳投或上籃和1記三分球，取得9比0領先，岡薩加大學隊則在3分鐘44秒時才藉助罰球首開紀錄。上半場倒數12分鐘57秒時，貝勒大學隊已以23比8大幅領先，岡薩加大學隊在上半場結束時好不容易追趕成以37比47落後10分。下半場開賽5分鐘30秒，岡薩加大學隊更一度將比數拉近至49比58，然而在終場前5分鐘雙方比分回復到80比63，此時勝負大勢已定。貝勒大學隊全場最多領先19分，而且從來不讓對手將分差拉近到9分之內。

岡薩加大學男籃隊59歲總教練福伊（Mark Few）和貝勒大學51歲總教練德鲁（Scott Drew），兩人在這場遲來的對決之前各有擅場。福伊已在岡薩加大學執教22個球季出賽754場，德鲁在貝勒大學掌兵符也有18個球季累積出戰586場；福伊連續5個球季每季都有30勝，而且連續9次獲得聯盟例行賽冠軍。德鲁在最近10個球季只有1次單季勝場低於20場。他們在每場比賽都是足智多謀，不斷營造亮點。

這兩支球隊其實有8名球員有濃厚希望成為7月29日NBA 選秀的熱門人選，包括岡薩加大學隊的6呎4吋大一後衛薩格斯（Jalen Suggs）、6呎7吋的大四前鋒基斯匹特（Corey Kispert）、6呎5吋的大三後衛阿亞伊（Joel Ayayi）、6呎10吋的大二前鋒提米（Drew Timme）；貝勒大學則是6呎2吋的大二後衛米契爾（Davion Mitchell） 、6呎3吋的大三後衛巴特勒（Jared Butler）、6呎9吋的大三前鋒梅耶（Matthew Mayer）、6呎4吋的大四後衛提格（MaCio Teague）。這不僅讓人回想起1996年4月1日在新澤西州 ，肯塔基大學男籃隊在名教練皮提諾（Rick Pitino） 督軍下以76：67擊敗雪城大學贏得年度總冠軍，當時他麾下9名子弟兵日後都加入職籃。

岡薩加大學隊的薩格斯5日獨得22分，隊友基斯匹特和提米分別得到12分；貝勒大學的巴特勒也是獨得22分，隊友提格獲得19分，米契爾收穫15分。

其實在大賽進行前，岡薩加大學一直未曾忘記30年前拉斯維加斯內華達大學（UNLV）功虧一簣的教訓。當年的拉斯維加斯內華達大學戰績34場連勝，高居全國排行榜首，在已故的知名教練塔坎尼恩（Jerry Tarkanian）領軍，以及之後5名轉戰NBA的隊員參加下，在大賽前4回合連續戰勝蒙他拿大學、喬治城大學、猶他大學和西東大學；1991年3月30日卻在印地安納亞波里斯虎頭蛇尾馬前失蹄，以77：79向杜克大學稱臣。

鑑往知來，歹局難賴。