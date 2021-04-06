場邊人語／同盟鬩牆 終成獨強

經過29個寒暑，同樣的球隊，一樣的總教練，再度在美國大學女子籃球天地封后。

名列阿拉莫（Alamo）區域第1種子的史丹福大學 女籃隊於4月4日在德州聖安東尼奧以54：53險勝莫卡杜（Mercado）區域第3種子亞里桑納大學。該隊整季戰績32勝2負，其中連勝21場，由現年67歲的總教練范德維爾（Tara VanDerveer）指導，她生於波士頓，在紐約上州 成長，是印第安納大學校友，先後在愛達荷大學和俄亥俄州立大學等校出任教練42年，其中34年是帶領史丹福大學女籃隊征戰。

這場比賽你來我往，比數一路咬緊，亞里桑納大學女籃隊在第1節開場時以8：16錯失先機，但在第3節超前。進入第4節時還以40：43落後，終場前3分鐘37秒，亞里桑納大學5呎7吋的後衛麥當諾（Aari McDonald）投進三分球，將比數拉近到50：51，然而73秒之後，史丹福大學6呎1吋後衛瓊斯（Haley Jones）也以跳投和罰球把比數拉開為54：50。比賽結束前1分鐘，麥當諾又3次罰球得分，但是關鍵的壓哨遠射卻落空。瓊斯全場獲得17分和8個籃板球，賽後當選大賽「最傑出球員」（Most Outstanding Player）和入選全明星隊。

史丹福大學女籃隊和亞里桑納大學女籃隊都屬於「太平洋6州12校聯盟」（The Pac-12 Conference）；這個聯盟的女籃隊從2016年累積在NCAA大賽獲得70場勝利，勝率71.1%，擁有全國最佳作戰紀錄。不過，史丹福大學女籃隊是聯盟裡唯一自1990年之後5次晉級冠亞軍爭奪賽，3次榮獲年度總冠軍。2016年2月26日，史丹福大學女籃歷年累積捷報場數達到1000場。

在本屆四強賽時，史丹福大學球隊以66：65險勝南卡羅萊納大學晉級，亞里桑納大學則是爆冷門以69：59淘汰康州大學取得總決賽資格。在例行賽中，史丹福大學女籃分別於1月1日在客場和2月22日在主場以81：54和62：48顯著分差勝出。這兩所學校首次交鋒是在1979年1月3日，當年史丹福大學是以93：51獲勝。

這是美國大學NCAA女籃年度總冠軍爭霸戰第7次出現雙方都屬於同一聯盟，也是首次由「太平洋6州12校聯盟」成員學校之間的對抗。其他6次是1989年田納西大學對抗奧本大學、1996年田納西大學遭遇喬治亞大學、2006年馬里蘭大學對陣杜克大學、2009年和2013年，康州大學兩度面對路易斯維爾大學，以及2017年南卡羅萊納大學接戰密西西比州立大學。

范德維爾曾於1992年4月5日在南加州洛杉磯率隊以78：62輕取西肯塔基大學；協助史丹福大學第2次躍登全國女籃霸主。2017年2月3日在主場以58：42戰勝南加大 後，范德維爾完成教練生涯第1000勝。2020年12月15日在客場，她領軍以104：61狂勝太平洋大學，個人教練生涯累積勝場達到1099場，超越2016年辭世的桑密特（Pat Summitt），成為NCAA女籃史上擁有最多勝場數的教練。她已經入列籃球名人堂和女子籃球名人堂。