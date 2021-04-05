場邊人語／白襪逐鹿 十項紀錄

多年奔波無人問，一棒成名球壇知。

屬於美國 職棒大聯盟 (MLB) 美國聯會中區小組的芝加哥白襪隊，2日晚間在南加州安納罕客場，有1萬2763名球迷旁觀下，9局共擊出13支安打，特別是第9局上得到5分，以12比8擊潰天使 隊；當晚鋒頭人物並非「二刀流」大谷翔平 (Shohei Ohtani)、強打中外野手楚奧特 (Michael Nelson Trout)、或是來自多明尼加的強打普侯斯 (José Alberto Pujols Alcántara)，而是同樣來自多明尼加，現年28歲，首次代表白襪隊以指定打擊出場的莫塞德斯 (Yermin Mercedes)。

莫塞德斯和白襪隊聯袂，在這個晚上總共創寫10項紀錄。

莫塞德斯是在2020年8月2日，才由小聯盟登錄到大聯盟，2日其實是他在大聯盟的先發首役，以指定打擊身分第8棒上陣。他當晚5次上場打擊，4次擊出一壘安打，1次擊出二壘安打，得到1分和4個打點，於是成為88年以來，大聯盟再見一位球員在職棒生涯首次先發，就擊出5支 安打。1933年5月16日在華盛頓哥倫比亞特區，已故的華盛頓參議員 (Washington Senators)隊三壘手特拉維斯(Cecil Travis)，當年只有19歲，首次在大聯盟亮相迎戰克里夫蘭印地安人隊，他7次打擊擊出5支安打，得到3分，協助主隊以11比10險勝。

白襪隊23歲的左外野手鮑恩 (Andrew Vaughn) 當晚也是首次在大聯盟競技，3次打擊沒有安打，有三振和四壞球保送各1次，還得到1分，

這是白襪隊在本屆例行賽季的首次捷報；該隊預定和天使隊遭遇7次，其中4次先在天使隊主場較量。天使隊從2011年以來，和白襪隊對抗9次系列賽贏過8回，最近4個球季更是全勝。

白襪隊在上個球季，，14次出戰對方先發左投手，取得全勝戰果，締造聯盟一個少見的紀錄。2日晚間，白襪隊和天使隊都調派左投手先發；天使隊投手希尼 (Andrew Heaney) 僅主投3局就有7次失誤2次四壞球保送，遭到擊出1支全壘打和丟失7分，再一次不敵「殺左」球隊。

白襪隊投手陣容堅強，26人作戰名單中有13人是投手，4人還是左投手。在2020年球季，共有4名投手候選美國聯會年度最佳投手獎項，他們是左投凱柯 (Dallas Keuchel )、右投林恩 (Lance Lynn) 、右投歐利托 (Lucas Giolito)、右投漢崔克斯 (Liam Hendiks )。2日晚間的比賽，凱柯先發吃力，漢崔克斯終結成功，是本季首次範例。

拉魯薩 ( Tony La Russa)現年76歲，已經名列名人堂，參加職棒活動有60個球季，他在1979到1986年間就曾擔任白襪隊總教練，2020年10月29日起，他第2次執掌白襪隊兵符。2日晚間的捷報，是他在白襪隊二度開花的首場好消息，也是他個人的職棒教練生涯第5099場比賽和第2729場勝利。在在美國職棒大聯盟歷史記載中，只有享年93歲的 馬克 (Cornelius Alexander McGillicuddy “Connie Mack”)以7755場次(3731勝)超越他。

白襪隊的一壘手阿布瑞尤 (José Abreu)，現年34歲，在古巴 出生。第3局上，他在3人在壘2出局形勢下，奮力轟出中右外野滿壘全壘打，幫助球隊以4比1超前。這是他本季首轟，個人生涯第3支滿壘全壘打，也是累積的第199支紅不讓，因此成為第6名在古巴出生，效力美國職棒的球員有此本事。在此之前，他已經是天使隊最頭疼的對手，對陣38次有13支全壘打29個打點，打擊率為59.3%。