場邊人語／先發制人 肩負重任

球季的首役先發登板，是榮譽，更是責任。

MLB於1日展開162場賽程的例行賽季，波士頓紅襪隊在主場迎戰巴爾迪摩金鶯隊的比賽因雨延期，華盛頓國民隊則由於至少有3名球員確診感染新冠病毒，開賽前被迫叫停。

當天從午後到晚間共有13場比賽，其中3場打到10局才分出勝負。各隊先發投手多為右投，多數都是優質先發且獲得勝投，但是33歲的德州遊騎兵隊右投吉卜森（Gibson），在第1局就遭遇亂流，面對8名打者，使用27球才造成1人出局，讓對手擊出4支安打得到5分。

紐約洋基隊派出當家右投柯爾（Gerrit Cole）先發，對上多倫多藍鳥隊的王牌左投柳賢振，雙方都主投5.1局，也都被擊出1支全壘打；柯爾三振8次和2次四壞球，柳賢振送出5次三振和1次四壞球，在1萬850名球迷旁觀下，洋基隊以2比3飲恨。這是本季首次出現延長賽。

底特律老虎隊在8000名球迷見證下，以3比2在主場擊敗克里夫蘭印地安人隊。老虎隊由30歲左投首波伊德（Matthew Boyd）迎戰印地安人隊25歲賽揚獎右投畢柏（Shane Bieber）。老虎隊雖先馳得點，然而畢柏祭出12次三振。

密爾瓦基釀酒人隊在主場苦戰10局才以6比5擒伏明尼蘇達雙城隊，這是本季第2場延長賽，兩名先發投手都投不滿5局。釀酒人隊由28歲右投伍卓夫（Brandon Woodruff）擔綱，雙城隊以32歲的日籍右投前田健太（Kenta Maeda）衝鋒。共吸引1萬1740名球迷觀戰。

匹茲堡海盜隊是在客場1萬343名球迷面前，以5比3取勝芝加哥小熊隊，海盜隊由28歲右投庫爾（Chad Kuhl）先發，小熊隊以31歲右投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）上陣，都沒有投滿3局。

費城 費城人隊在主場8529名球迷捧場下，以3比2險勝亞特蘭大勇士 隊；費城人隊以27歲右投諾拉（Aaron Nola）主戰，勇士隊由27歲左撇子佛里德（Max Fried）先發。

志在衛冕的道奇隊，雖派出33歲當家左投克蕭（Clayton Kershaw）先發，但在2萬570名客場球迷旁觀下，竟以5比8不敵洛磯隊，黯然承擔敗戰責任。洛磯隊的先發投手是26歲的右投馬奎茲（Germán Márquez）。

聖地牙哥教士隊在主場有8773名球迷助陣，以8比7擊敗亞里桑納響尾蛇隊拿到開門紅。教士隊以34歲日籍右投達比修有（Yu Darvish）打頭陣，用93球數支撐4.2局，響尾蛇隊則由31歲左撇邦賈納（Madison Bumgarner）先發，用了91球但是只撐了4局。

聖路易紅雀隊在客場以11比6大破辛辛那提紅人隊，雙方都擊出10支安打，但是紅雀隊開局就連得6分。紅雀隊由25歲右投弗萊赫提（Jack Flaherty）領銜，紅人隊以28歲右投卡斯提歐（Luis Castillo）迎戰。

德州遊騎兵隊在客場以10比14向坎薩斯皇家 隊稱臣。雙方都擊出15支安打，第1局都有5分進帳；共同寫下本球季雙方先發局數最少、安打總數最多和得分總數最高三項紀錄，當天有9155人入場見證。遊騎兵隊以吉卜森先發，皇家隊以25歲右投凱勒（Brad Keller）先發。

安納罕天使隊吸引1萬3207名購票觀眾，以4比3勝過芝加哥白襪隊，雙方先發投手都算稱職，分別是天使隊28歲左右都可打擊的右投邦迪（Dylan Bundy）以及白襪隊26歲右投吉歐利托（Lucas Giolito）。

休士頓太空人隊在客場1萬436名購票觀眾鼓譟下，以8比1輕取奧克蘭運動家隊，雙方先發投手都盡職，太空人隊主投是37歲的資深右投葛蘭基（Zack Greinke） ，代表運動家隊迎戰但承擔敗投的是32歲右投巴塞特（Chris Bassitt）。

當天最後一場賽事由西雅圖水手隊在主場迎戰舊金山巨人隊，賣座8174張票。由巨人隊由30歲右投高斯曼（Kevin Gausman）挑戰水手隊29歲左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）。水手隊前6局還以5分落後，但在10局下逆轉以8比7得勝，這也是本季第3場延長賽。