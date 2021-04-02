場邊人語／一隊搶炮 三校陪跑

爭冠的路上，有我就沒有你；因為領銜只得一人獨行，其他都是陪跑。

自從3月14日邀請名單公布後，經過20天激烈的分區對抗，4支美國大學頂級聯盟（NCAA）男籃球隊終於出線。其中岡薩加大學球隊始終一枝獨秀，貝勒大學不卑不亢，休士頓 大學重返榮耀，洛杉磯加大 異軍突起。4月3日的比賽結果，決定5日的總冠軍爭奪賽主角。

4月3日的2場賽事，分別於美東時間晚間5時14分和8時34分在印第安納亞波里斯舉行，首先由中西區第2種子休士頓大學和南區第1種子貝勒大學交鋒，這是難得的「德州 會戰」。1984年4月2日在西雅圖，喬治城大學曾經在總決賽以84：75降伏休士頓大學，當年休大是中西區第2種子球隊，總教練是路易斯（Guy Lewis），中鋒為歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），陣容中有4人後來轉戰職籃。

第2場賽事由西區第1種子岡薩加大學迎戰東區第11種子洛杉磯加大。關於岡薩加大學，只有一個懸念，就是能否再現印第安納大學在1975-76球季締造的32場全勝紀錄。印大校隊當年在奈特（Bob Knight）總教練指導之下，於1976年3月29日於費城以86：68大勝密西根大學，成就全國男籃霸業。

本屆賽事是大賽舉行以來，又一次出現低位第11種子球隊成功地逆襲高位第一種子球隊。

1966年3月19日在馬里蘭州，西德州學院（Texas Western College）派出5名非裔球員先發，雖是首次躋身四強，但在總決賽卻以72：65擊敗已經5次衝擊年度總冠軍的肯塔基大學而躍登王座。西德州學院是艾爾帕索德州大學（University of Texas at El Paso）的前身。這段運動場上的傳奇於2006年由好萊塢以「勇闖禁區」（Glory Road）為片名搬上銀幕，成為一部叫座的勵志電影。

1986年3月22日在喬治亞州，在東南區名列第11種子的路易斯安納州立大學男籃隊先後擊敗普度大學、曼斐斯大學和喬治亞理工大學，遇上當時東南區第1種子的肯塔基大學。路易斯安納州立大學球隊上半場以33：34落後1分，但終場前在6呎5吋的前鋒瑞登（Don Redden）助攻下，6呎8吋的前鋒布蘭頓（Ricky Blanton）單手上籃得分，以59：57高奏凱歌。

2006年3月26日在華盛頓哥倫比亞特區，喬治梅森（George Mason）大學男籃隊占有地利，以區域第11種子身分在加時階段以86：84氣走排名第1種子的康州大學，創下大賽27年以來最搶眼的「以小勝大」紀錄。喬治梅森大學球隊在此之前連闖3關，擊敗第6種子密西根州立大學、第3種子北卡羅萊納大學和第7種子威契卡州立大學。該校在這場關鍵賽事上半場還以34：43落後9分，加時賽終場鳴哨前11秒，雖然康大組織後衛威廉斯（Marcus Williams）三分球得手，將比數追成84：86，無奈對手隨後摘下防守籃板球。

芝加哥羅耀拉大學是2017-18球季的代表。當年該校男籃隊是南區第11種子，在4回合中連續擊敗排名較高的邁阿密大學、田納西大學、內華達大學和坎薩斯州立大學。可惜在3月31日在德州聖安東尼奧以57：69輸給密西根大學。