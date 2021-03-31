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場邊人語／公牛新將 愛在他鄉

彭廣揚

●職業球員處境恰似打工仔，手藝是一回事，棲身更是重要。

3月29日在舊金山客場，6呎11吋的中鋒佛西維奇（Nikola Vučević）第2次代表芝加哥公牛隊出賽；金州勇士隊射手柯瑞（Stephen Curry）缺席5場比賽後復出，全場6次投中三分球獨得32分，是勇士隊以116比102勝出的功臣。佛西維奇上陣26分鐘33秒，13次出手投籃9次得分，命中率為69.2%，3次罰球都得分，還有 9個籃板球6次助攻1次防守火鍋，斬獲21分。

他在最近5場賽事每次出賽至少獲得18分，連續第94場賽事得分為雙位數，並創下本季30次「兩雙」紀錄。

佛西維奇生於瑞士，和目前在聖安東尼奧馬刺隊效力的大前鋒德羅展（DeMar DeRozan）都是南加大校友。2011年6月23日由費城七六人隊在年度選秀第1輪16順位被相中，同年12月28日加入職籃聯賽。2012年8月10日經過4隊交易落腳奧蘭多魔術隊，2021年3月25日再被交易到芝加哥公牛隊。

佛西維奇在轉換球隊之前，本季自2020年12月23日直到2021年3月4日曾代表魔術隊出戰44場，每場不僅得分都是雙位數，還曾經單場得到43分。他在離隊後強忍著眼淚說明，這些日子以來，他知道球隊正在聆聽其他球隊的報價和提議，並且已經做好隨時告辭的心理準備，然而真正到了必須打包換埠時刻，自己其實是「講不出再見」。他感傷地總結在奧蘭多的時光「這個城市和球隊是我的愛；我就在這兒由孩子變為成年人」。

他總共代表魔術隊征戰591場，其中566次先發出場，平均每場比賽上場31.8分鐘，得到17.6分，每場比賽出手15.2次，命中率達49.9%，三分球雖然出手投籃只有1.9次，命中率也有35.3%，他的兩分球命中率達到51.9%，有效投籃命中率為52%、還有10.8次籃板球，2.8次助攻，0.9次抄截和0.9次防守火鍋。

曾經2次當選全明星的佛西維奇，搶籃板球的本事在全聯盟名列前茅，本季至今防守籃板球累積達到445個，僅次於亞特蘭大老鷹隊的卡佩拉（Clint Capela）、猶他爵士隊的戈貝爾（Rudy Gobert）、曼斐斯灰熊隊的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。他的進攻和防守籃板球總數達535個。

佛西維奇和公牛隊的6呎5吋得分後衛拉文（Zack LaVine）同屬一家經紀公司；拉文其實特別期盼和佛西維奇搭檔。拉文於29日完成職籃生涯第800次三分球得分，這也是他在公牛隊4個球季192場比賽第500次三分球建功。

拉文目前在公牛隊出賽44場就投進153個三分球，他由明尼蘇達灰狼隊轉到公牛隊之後，平均每場比賽上陣33.8分鐘，得到24.3分，每場比賽出手18.5次，命中率46.4%，三分球出手投籃6.7次，命中率38.8%，兩分球命中率達50.7%，有效投籃命中率為53/4%、還有4.7次籃板球，4.3次助攻，1.1次抄截和0.4次防守火鍋。

公牛新將佛西維奇，愛在佛州他鄉；他正學著調適異地操槍。

勇士 芝加哥 南加大

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