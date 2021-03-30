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場邊人語／晉級四強 八隊比槍

彭廣揚

射鵰路上，出槍要快，準頭要夠。

經過2天激烈的8場單淘汰比賽，8支美國大學頂及聯盟男籃球隊於3月28日確定晉級名單以及相關賽程。四強賽在4月3日舉行，總冠軍爭奪賽安排在4月5日。

3月29日的2場賽事分別於東部時間晚間7時15分和9時57分開始，由中西區第2種子休士頓大學接戰第12種子奧勒岡州立大學，以及南區第1種子貝勒大學對陣第3種子阿肯色大學。

30日的2場賽事也是於東部時間晚間7時15分和9時57分開始，由西區第1種子岡薩加大學迎戰第11種子南加大，以及東區第1種子密西根大學交鋒第11種子洛杉磯加大

本屆賽事是大賽舉行以來，第13次出現低位種子球隊（洛杉磯加大）擊退高位種子球隊（阿拉巴馬大學），也是最近10年以來，同一區域排名第1和第2種子球隊首度無緣對決。

本屆晉級大賽8強的球隊，有3支球隊來自擁有「酷斯拉聯盟」（The Godzilla conference）外號的「太平洋6州12校聯盟」（The Pac-12 Conference），分別是包括擁有莫布利（Isaiah and Evan Mobley）兄弟檔雙塔的南加大、越戰越勇的洛杉磯加大和奧勒岡州立大學；如果再算上岡薩加大學的話，目前列名8強的球隊之中有一半都來自美國西海岸。

假如單純地根據各隊本季戰績計算，岡薩加大學以29場完勝紀錄領先群同儕，休士頓大學以27勝3拜居次，貝勒大學、阿肯色大學和南加大，累積勝場都有25次。

奧勒岡州立大學男籃隊於27日以65：58擊敗芝加哥羅耀拉大學晉級，該校自1981-82球季以來，只有8次受邀參加大賽，這是39年來首次有機會成為8強。

東區第11種子洛杉磯加大在28日迎戰第2種子阿拉巴馬大學。阿拉巴馬大學是全美三分球和得分最擅長的球隊，也是「遠射和防守」（3-and-D）戰術代表球隊。然而當晚洛杉磯加大在上半場以40：29領先，阿拉巴馬大學6呎9吋的大四前鋒瑞斯（Alex Reese）雖然在正常計時結束前1秒，成功地投出壓哨三分球，將比數追成65：65，進入延長時間階段之後，洛杉磯加大卻連續發動3次攻勢得到7分，5分鐘之內得到23分，終場以88：78高奏凱歌。

西區第6種子南加大男籃隊於28日遭遇來自同聯盟的第7種子奧勒岡大學，南加大自3月12日起出賽3次都告捷，其中22日以85：51大破第3種子坎薩斯大學球隊，是坎薩斯大學82年以來最難堪的落敗場面。該校男籃隊有123個球季作戰經驗，曾經49次受邀參加大賽，15次晉級四強，最近一次奪得全美年度總冠軍是於2008年4月7日晚間在德州聖安東尼奧，以75：68取勝曼斐斯大學。

八隊比槍，搶進四強。

洛杉磯加大 南加大 美國

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