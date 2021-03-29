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場邊人語／壓哨絕殺 對手看傻

彭廣揚

壓哨、出手、絕殺，是利大於弊的選擇，更是兩極化總結。 

3月27日晚間在印地安納亞波里斯，南區第3種子阿肯色大學男籃隊在56歲的總教練穆塞曼 (Eric Patrick Musselman) 指導下，出賽來自奧克拉荷馬州，第15種子的羅伯茲大學，羅伯茲大學開場之後，一口氣以5次三分球取得15：7領先，上半場就以35：28超前，然而在終場前6分鐘59秒時，阿肯色大學6呎3吋的大一新生戴維斯 (Davonte Davis) 跳投得分，雙方戰成58比58，比賽結束前2.9秒，戴維斯又在隊友掩護下短距離跳投得手，將比數逆轉為72：70。羅伯茲大學大二後衛，三分球拿手的艾布瑪斯(Max Abmas) 雖然仍有機會壓哨絕殺，可惜事與願違。

這是阿肯色大學男籃隊自從1994-95球季以來，再一次晉級大賽的八傑 (Elite Eight)。

該球隊最近一次品嘗壓哨絕絕殺成功的滋味，是在2019年11月25日晚間在亞特蘭大客場，6呎4吋的後衛瓊斯 (Mason Jones) 在挑戰喬治亞理工大學時，於終場前1.6秒，於前場右側突破對方區域防守，出手一記擦板三分球，以62：61告捷。瓊斯目前是休士頓火箭隊得分後衛。

穆塞曼是行情中人，出生於籃球世家，父親比爾 (Bill Musselman)曾經出任過克里夫蘭騎士隊和明尼蘇達灰狼隊總教練；而艾瑞克穆塞曼，曾經擔任­明尼蘇達灰狼隊、奧蘭多魔術隊、波特蘭拓荒者隊、亞特蘭大老鷹隊和曼斐斯灰熊隊的助理教練，以及金州勇士隊和沙加緬度國王隊主教練。他於2015-19球季，轉任內華達大學主帥，戰績為110勝34敗；2019年4月7日，穆塞曼受聘領導阿肯色大學，強調FF戰術，就是節奏輕快利索 (Fast) 和自由流暢 (Free)。他到位後2個球季的戰績是45勝18敗，獲勝率71.4%。 

阿肯色大學男籃隊自從1923-24球季成軍以來，已經征戰98個球季，累積戰績為1733勝973拜；33次應邀參加大賽，6次晉級四強，1994年4月4日在北卡州夏洛特，以76：72立刻杜克大學，首次躍登年度總冠軍王座。該隊由2010-11球季至今，4次參加大賽，其中包括穆塞曼到職未滿2年，就有1次機會亮相「3月瘋」。全隊在例行賽季戰績25勝68敗，獲勝比例80.6%；目前進攻能力(出手投籃次數、投籃命中次數、兩分球出手和命中次數、籃板球數和超截次數)勝過防守 (防守火鍋) 潛力，平均每場比賽擁有球權多達72.9次，得到81.7分，並且僅僅失掉70.4分。 

阿肯色大學男籃隊是本屆全國勁旅之中，比較少見的「新鮮人」隊伍，共有10名剛由高中升學的球員、從其他大學轉學的球員，以及傷癒歸隊的球員，他們雖然年級不同，卻都是首次出現在穆塞曼組建的「快速打擊部隊」。該隊目前得分主力，是身高6呎6吋的大一得分後衛穆笛 (Moses Moody)、6呎7吋的研究生前鋒史密斯 (Justin Smith) 、6呎6吋的研究生後衛塔德 (Jaylen Tate)。 

穆塞曼擅長施用壓哨絕殺，阿肯色大學及時的短攻長射，是亮點。

羅伯茲 亞特蘭大 奧克拉荷馬州

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