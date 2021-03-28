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好萊塢對歧視推波助瀾 亞裔女演員：在那環境要閉嘴

場邊人語／亞特蘭大 欲行不達

彭廣揚  

本來是一次歡聚，卻可能成為無言的結局。 

喬治亞州共和黨籍州長坎普 (Brian P. Kemp) 於3月 25日簽署一項富有爭議性的立法，從嚴限制民眾缺席投票資格、缺席選票票箱設置數量，以及禁止向排長龍等候投票中的 (非洲裔) 選民提供食物和飲水。 

就任才64天的拜登總統聞訊後，形容這是一種暴行 (atrocity)，目的在阻止特定群體投票。 

這些行動立即觸運動天地敏感神經，不禁令人想到2016年3月25日，美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 宣布，由於北卡羅來納州共和黨籍州長麥克柯瑞 (Patrick Lloyd McCrory)，簽字促使眾議院的2號提案變成立法，因此限制對於女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者 (LGBT) 群體的保護，違背大聯盟的比賽和活動「包容」原則，他們遂重新評估仍在北卡州夏洛特舉行年度全明星比賽。 

第66屆美加地區男子職籃全明星比賽，於2017年2月19日，改在路易斯安那州紐奧良舉行。 

面對這一輪有關喬治亞州特定選民遭受打壓的討論，美國各地輿論立刻質問，第85屆職業高爾夫球名人賽，和第91屆職業棒球年度全明星比賽，是不是還合適分別於4月8日和7月13日，在喬治亞州境內舉行？ 

在2020年，由於受到新冠狀肺炎病毒傳染疫情影響，職業高爾夫球名人賽主辦單位先於3月13日宣布延期進行；職棒大聯盟則是於7月3日預定在南加州洛杉磯道奇球場舉行的盛會。 

名人賽的主辦單位並沒有公開相關票務和場地消費大數據，然而根據觀光、旅行、食宿、禮品、接待等行業反映，這項比賽進行4天期間，近期的年度經濟效益至少在1億到1億2000萬元左右。 

2019年職棒大聯盟全明星比賽，在克里夫蘭印地安人隊主場舉辦，是印地安人隊最後一次作東，有6萬9751名球迷捧場；該隊目前正在尋找新的隊名。俄亥俄州的克里夫蘭，每次舉行職棒全明星比賽，都是高朋滿座；1981年8月9日的表演賽，曾經吸引過7萬2086名現場球迷。 

在往年，大聯盟的「仲夏經典大賽」(Midsummer Classic) 都是地方經濟活動高潮，為不同的城市帶來370萬到1億9000萬元相關收益。亞特蘭大都會地區，本來樂觀地認為，等到本屆全明星舉行之時，疫苗接種形勢應該有利，而且社會氛圍傾向期待和支持現場職業運動競技活動。 

大聯盟球員工會行政總監克拉克 (Tony Clark)指出，他已經得知這項選舉立法相關消息，但是還沒有和大聯盟討論舉辦全明星比賽的相關議題；不過他說「若有機會，我們期待有這樣的對話」。 

喬治亞州 投票 北卡羅來納州

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