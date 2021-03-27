場邊人語／職棒揭幕 亮點矚目

●新季、新戲、新奇。

美國職棒大聯盟（MLB ）預定4月1日展開例行賽季，年度總冠軍最晚於11月3日產生，開幕日所有15處比賽場館都會局部開放，容許定量旁觀者入場。紐約洋基 隊率先於當天下午1時5分在主場迎戰多倫多藍鳥隊；1日的壓軸比賽是於晚間10時10分由舊金山巨人隊走訪西雅圖水手隊。

大聯盟上個球季因為受到新冠毒疫情影響，各隊例行賽只進行60場，本季則將參照基本法規、專家建議和專業佈署，排定162場賽程。大聯盟於3月23日聯合其他12各運動競技組織，以名人效應方式推動「由你決定」（It’s Up To You）公衛教育宣導，一面提供新冠病毒疫情相關的正確訊息和球迷共享，並且鼓勵接種疫苗 ，以使大家都有機會重回往日現場觀賽美好時光。

有11處MLB場館已被改裝成大型公共疫苗接種站，為上百萬人次民眾施打疫苗。紐約的洋基球場、花旗球場，波士頓的芬威球場、洛杉磯的道奇球場、賓州匹茲堡的「匹茲堡銀行球場」（PNC Park）、北加州奧克蘭球場、佛州邁阿密馬林魚球場、德州阿靈頓的全球人壽保險球場，在例行賽季開始之後將繼續提供接種疫苗服務；科羅拉多洛磯隊正在洽談運用主場提供疫苗注射；休士頓太空人隊和聖地牙哥教士隊在開季後無意續辦。

新的職棒球季即將到來，球隊、球迷和球評共同的懸念是：

26歲的日籍右投大谷翔平（Shohei Ohtani）3月21日在春訓熱身賽同時先發打擊和登板，創下MLB自1901年來的「二刀流」紀錄；25日在對抗科羅拉多洛磯隊時，首打席就擊出左外野全壘打，他在春訓期間已有5支紅不讓，本季的「翔秀」（Sho Time）是否會是新常態？

雖然MLB的30支球隊分布在美國和加拿大，但是東西兩岸球隊似乎總是吸引大家關心的眼神，今年道奇隊志在衛冕，天使隊有備而來，巨人隊來者不善，教士隊意在奪冠。至於洋基隊不甘平庸，大都會隊脫胎換骨，紅襪隊不忘雪恥，費城人隊和國民隊虎視眈眈。

去年球季縮水，影響最大的是例行賽程由162場減少到62場，進一步造成傳統式的投手分工（先發、中繼、救援、設局和終結）本質上受到挑戰。本季恢復162場賽程之後，每支球隊的教練團都必須深思每名投手的工作量問題，換句話說，就是針對於任何年齡的投手，到底是只是讓他發揮現在，還是要考慮續航明天？

運用簡單的算術就有答案。大聯盟的輪值投手在例行賽季全季登板出賽的平均局數為180到200局；如果球隊啟用5名先發投手，假設每人每季登板32場，每次主投6局，全季就有192局負荷。然而如果球隊啟用6名先發投手，每名先發投手出賽減至27場，每次主投6局，全季只有162局負擔。30局的差距，可能就是一名投手有沒有明天的關鍵。

職棒新季揭幕，亮點數算矚目。