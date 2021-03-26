場邊人語／籃球競技 性別有隙

拉皮諾。（歐新社）

只是因為性別差異，同工不同酬勞，同場卻不同待遇。

美國 聯邦眾議院監督暨改革委員會（Committee on Oversight and Reform）3月24日召開聽證會，由紐約市聯邦眾議員 馬隆妮（Carolyn B. Maloney）主持，一方面表示勿忘當天是全國性「同工同酬日」（Equal Pay Day），同時邀請曾經出任美國女子足球國家隊長的拉皮諾（Megan Rapinoe）公開舉證說明女性，特別是有色人種女性，由於長期遭到性別差別待遇，導致個人薪資和權益受損。

拉皮諾在作證時說，性別不平等的事實，並不因為個人的社會地位、工作成就和職場權力就能夠逃脫。她指出，由於缺乏相關的合適投資，女性參加競技運動，至今潛力前景未明。她並且嚴辭點名，並且配合對照圖片，指責非營利性質的美國大學校際運動總會（NCAA ）日前在處理男子和女子籃球年度大賽，於宣傳重點和場地管理方面，表現出有差別的態度和待遇「是完全不能被接受的事」。

拉皮諾隨後走訪白宮，晉見拜登總統伉儷。至少有36名民主黨籍聯邦眾議員，已經具名寫信給NCAA主席艾默特（Mark Emmert），要求全面說明該組織對於大學學生運動員，有沒有抱持平等對待的看法和做法，以及是否應該「做的更好」。

奧勒岡大學6呎7吋前鋒普林斯（Sedona Prince）於3月24日率隊擊敗喬治亞大學，連續第4年挺進「甜蜜16」。普林斯曾在3月18日晚間透過推特發布本屆大賽男子和女子籃球場地重量訓練區域安排的天壤之別。這個視頻震驚了眾多參賽的男女運動員、教練、家長、民意代表和教育工作者。

NCAA立即於3月19日發表道歉聲明，主管女子籃球事務的副主席賀茲曼（Lynn Holzman）說，「我一直將為所有參加大賽者得到最好得體驗視為首要之務，但是今年我們沒有達標」；主管男子籃球事務的副主席蓋維特（Dan Gavitt）則勇於承擔責任，向學生運動員和教練承認，他在處理場地重量訓練區域這件事上「搞砸了」（Dropping the ball）。

這些日子以來，參加大賽的女籃運動員抱怨在德州聖安東尼奧練習時段沒有足夠的重量訓練空間，酒店的伙食品質不佳，以及分發給男籃和女籃的禮品袋（swag bag）內容不盡相同。主辦單位則說明，當局馬上調整場地空間運用，協調改善飲食和保證所有禮品袋雖不同式樣但是價格同質。

南卡羅來納大學總教練史塔麗（Dawn Staley）自2017年3月10日起出任美國國家女籃代表隊總教練，也於19日發表聲明質問艾默特和NCAA：「我們怎樣向球員解釋？一個號稱在乎所有學生運動員經驗的組織，一句有『3月瘋』（March Madness）宣傳口智財權的組織竟然重男輕女？」

3月籃球忙競技，最不堪性別有隙。