我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

場邊人語／籃球競技 性別有隙

彭廣揚
拉皮諾。（歐新社）
拉皮諾。（歐新社）

只是因為性別差異，同工不同酬勞，同場卻不同待遇。

美國聯邦眾議院監督暨改革委員會（Committee on Oversight and Reform）3月24日召開聽證會，由紐約市聯邦眾議員馬隆妮（Carolyn B. Maloney）主持，一方面表示勿忘當天是全國性「同工同酬日」（Equal Pay Day），同時邀請曾經出任美國女子足球國家隊長的拉皮諾（Megan Rapinoe）公開舉證說明女性，特別是有色人種女性，由於長期遭到性別差別待遇，導致個人薪資和權益受損。

拉皮諾在作證時說，性別不平等的事實，並不因為個人的社會地位、工作成就和職場權力就能夠逃脫。她指出，由於缺乏相關的合適投資，女性參加競技運動，至今潛力前景未明。她並且嚴辭點名，並且配合對照圖片，指責非營利性質的美國大學校際運動總會（NCAA）日前在處理男子和女子籃球年度大賽，於宣傳重點和場地管理方面，表現出有差別的態度和待遇「是完全不能被接受的事」。

拉皮諾隨後走訪白宮，晉見拜登總統伉儷。至少有36名民主黨籍聯邦眾議員，已經具名寫信給NCAA主席艾默特（Mark Emmert），要求全面說明該組織對於大學學生運動員，有沒有抱持平等對待的看法和做法，以及是否應該「做的更好」。

奧勒岡大學6呎7吋前鋒普林斯（Sedona Prince）於3月24日率隊擊敗喬治亞大學，連續第4年挺進「甜蜜16」。普林斯曾在3月18日晚間透過推特發布本屆大賽男子和女子籃球場地重量訓練區域安排的天壤之別。這個視頻震驚了眾多參賽的男女運動員、教練、家長、民意代表和教育工作者。

NCAA立即於3月19日發表道歉聲明，主管女子籃球事務的副主席賀茲曼（Lynn Holzman）說，「我一直將為所有參加大賽者得到最好得體驗視為首要之務，但是今年我們沒有達標」；主管男子籃球事務的副主席蓋維特（Dan Gavitt）則勇於承擔責任，向學生運動員和教練承認，他在處理場地重量訓練區域這件事上「搞砸了」（Dropping the ball）。

這些日子以來，參加大賽的女籃運動員抱怨在德州聖安東尼奧練習時段沒有足夠的重量訓練空間，酒店的伙食品質不佳，以及分發給男籃和女籃的禮品袋（swag bag）內容不盡相同。主辦單位則說明，當局馬上調整場地空間運用，協調改善飲食和保證所有禮品袋雖不同式樣但是價格同質。

南卡羅來納大學總教練史塔麗（Dawn Staley）自2017年3月10日起出任美國國家女籃代表隊總教練，也於19日發表聲明質問艾默特和NCAA：「我們怎樣向球員解釋？一個號稱在乎所有學生運動員經驗的組織，一句有『3月瘋』（March Madness）宣傳口智財權的組織竟然重男輕女？」

3月籃球忙競技，最不堪性別有隙。

美國 NCAA 眾議員

上一則

足球／德國隊護人權 世足資格賽前穿手寫T恤表態

下一則

邁阿密網賽／睽違千餘日 盧彥勳奪復出後首勝

延伸閱讀

女足巨星拉皮諾會見拜登 籲終結男女薪資差異

女足巨星拉皮諾會見拜登 籲終結男女薪資差異
新浪網創辦人姜豐年 打造台灣大專籃賽冠軍

新浪網創辦人姜豐年 打造台灣大專籃賽冠軍
年輕運動員膝韌帶再斷風險高 跆拳道好手蘇麗文：復健一輩子

年輕運動員膝韌帶再斷風險高 跆拳道好手蘇麗文：復健一輩子
NCAA／羅耀拉扳倒頭號種子 「小小約柯奇」暴紅

NCAA／羅耀拉扳倒頭號種子 「小小約柯奇」暴紅

熱門新聞

喬丹豪宅最著名的是焊有23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。 （取材自推特）

NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出

2021-03-24 21:11
塞瓦斯蒂安諾娃17歲時參加倫敦奧運，奪金之後塞瓦斯蒂安諾娃選擇退休。（取材自Instagram）

韻律體操／俄最漂亮奧運金牌美女 秀性感新泳衣粉絲瘋狂

2021-03-23 21:30
女電視台主持人以為自己投籃進了。 （影片截圖）

影／女主播秀長射投籃 興奮轉身慶祝 球沒進…尷尬了

2021-03-23 08:00
羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。（路透）

影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

2021-03-25 07:30
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

2021-03-22 20:45
塞爾維亞性感女模史凱琪奇(右)宣稱有人付錢，要拍她與約克維奇性愛影帶，以毀了他的名譽與家庭。 美聯社、Instagram

網球／女模稱有人付錢 要她勾約克維奇上床拍性愛影帶

2021-03-23 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線