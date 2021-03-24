場邊人語／加大犀利 因有莉莉

UCLA的仇莉莉（左）先發上陣，為少見亞裔球員代表。（路透）

「年少時，我曾經遍尋不著球場上的楷模；直到大學時期，才明白自己應該率先做出示範」。

代表洛杉磯加大 （UCLA）女籃的後衛仇莉莉（Natalie Chou），3月22日在德州 奧斯丁先發上陣對抗懷俄明大學校隊，比賽跳球後洛杉磯加大取得控球權，身穿23號球衣的仇莉莉在隊友翁妍蔚岱（Michaela Nne Onyenwere）助攻下，利索地於前場左側投進三分球首開紀錄。名列第3種子的洛杉磯加大女籃終場以69比48取勝，順利在本屆大賽贏得開門紅。

排名第14的懷俄明大學女籃校隊是第2次參加大賽；該校於2008年3月22日首次應邀參加大賽，第1回合遭遇匹茲堡大學時以58比63敗陣。懷俄明大學女籃校隊今年度首次榮獲「洛磯山西區11校聯盟」（Mountain West Conference）季後冠軍，再次取得參賽資格。

身高6呎1吋的仇莉莉職司後衛，在德州出生，2016-17球季先在德州貝勒（Baylor）大學效力，2018-19球季因轉學到洛杉磯加大而沒有參賽；2019年11月5日洛杉磯加大主場開幕首役，也是她首次穿上洛杉磯加大球衣，對上猶他州公立韋伯大學（Weber State University）。她上場不到30分鐘就得到9分8個籃板球和3次助攻。當晚韋伯大學以45比85慘敗，仇莉莉還有2名隊友也是第1次亮相，包括5呎9吋的後衛奧斯本（Charisma Osborne）。

洛杉磯加大在22日這場淨贏21分的比賽中，全場4節比賽一路領先，最多領先23分，展現前後場堅實戰力；距離第1節還有4分50秒結束時，仇莉莉不僅遠射建功，還敲了對手1次火鍋；曾於2019年8月代表美國前往秘魯參加泛美運動會的前鋒翁妍蔚岱，以及就讀大二的奧斯本都各有斬獲。

作戰經驗豐富的奈及利亞裔 翁妍蔚岱，在第1節就斬獲11分，全場17次出手命中9次，6次罰球隻隻破網收穫25分，是兩隊得分最高者，還有2次助攻2次抄截，7個籃板球和1次防守火鍋。她在這場比賽後累積1867得分打平隊史個人第5得分紀錄，並且努力更上一層樓，期望突破曾經參加職籃的後衛史蒂芬絲（Reheme Stephens），當年在校創下的1887分紀錄。

首次參加大賽的奧斯本，上場時間全隊最長，10次出手投籃6次命中，3次罰球都得分，拿到「兩雙」，有15分、4次助攻和10個籃板球，而且沒有任何失誤。仇莉利上場時間約35分鐘，僅次於奧斯本，13次出手投籃有6次命中，三分球投5中3，拿到15分，1次助攻1次抄截，6個籃板球和1次防守火鍋。

今年度女籃大賽的亮點，主要還是來自史丹福大學、康州大學、南卡羅萊納大學、貝勒大學、馬里蘭大學、北卡羅萊納州立大學、路易斯維爾大學、喬治亞大學、德州農工大學、亞里桑納大學、田納西大學、印第安納大學、西維吉尼亞大學和奧勒岡州立大學等。

仇莉莉此時此刻先發出場，堂堂正正地挑戰「亞裔不會打籃球」的嘲諷。年輕球迷、球員和球員，或許可以不再尋覓，因為模範就在眼前！