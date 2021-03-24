我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？長賜號癱瘓蘇伊士運河事件

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

場邊人語／加大犀利 因有莉莉

彭廣揚
UCLA的仇莉莉（左）先發上陣，為少見亞裔球員代表。（路透）
UCLA的仇莉莉（左）先發上陣，為少見亞裔球員代表。（路透）

「年少時，我曾經遍尋不著球場上的楷模；直到大學時期，才明白自己應該率先做出示範」。

代表洛杉磯加大（UCLA）女籃的後衛仇莉莉（Natalie Chou），3月22日在德州奧斯丁先發上陣對抗懷俄明大學校隊，比賽跳球後洛杉磯加大取得控球權，身穿23號球衣的仇莉莉在隊友翁妍蔚岱（Michaela Nne Onyenwere）助攻下，利索地於前場左側投進三分球首開紀錄。名列第3種子的洛杉磯加大女籃終場以69比48取勝，順利在本屆大賽贏得開門紅。

排名第14的懷俄明大學女籃校隊是第2次參加大賽；該校於2008年3月22日首次應邀參加大賽，第1回合遭遇匹茲堡大學時以58比63敗陣。懷俄明大學女籃校隊今年度首次榮獲「洛磯山西區11校聯盟」（Mountain West Conference）季後冠軍，再次取得參賽資格。

身高6呎1吋的仇莉莉職司後衛，在德州出生，2016-17球季先在德州貝勒（Baylor）大學效力，2018-19球季因轉學到洛杉磯加大而沒有參賽；2019年11月5日洛杉磯加大主場開幕首役，也是她首次穿上洛杉磯加大球衣，對上猶他州公立韋伯大學（Weber State University）。她上場不到30分鐘就得到9分8個籃板球和3次助攻。當晚韋伯大學以45比85慘敗，仇莉莉還有2名隊友也是第1次亮相，包括5呎9吋的後衛奧斯本（Charisma Osborne）。

洛杉磯加大在22日這場淨贏21分的比賽中，全場4節比賽一路領先，最多領先23分，展現前後場堅實戰力；距離第1節還有4分50秒結束時，仇莉莉不僅遠射建功，還敲了對手1次火鍋；曾於2019年8月代表美國前往秘魯參加泛美運動會的前鋒翁妍蔚岱，以及就讀大二的奧斯本都各有斬獲。

作戰經驗豐富的奈及利亞裔翁妍蔚岱，在第1節就斬獲11分，全場17次出手命中9次，6次罰球隻隻破網收穫25分，是兩隊得分最高者，還有2次助攻2次抄截，7個籃板球和1次防守火鍋。她在這場比賽後累積1867得分打平隊史個人第5得分紀錄，並且努力更上一層樓，期望突破曾經參加職籃的後衛史蒂芬絲（Reheme Stephens），當年在校創下的1887分紀錄。

首次參加大賽的奧斯本，上場時間全隊最長，10次出手投籃6次命中，3次罰球都得分，拿到「兩雙」，有15分、4次助攻和10個籃板球，而且沒有任何失誤。仇莉利上場時間約35分鐘，僅次於奧斯本，13次出手投籃有6次命中，三分球投5中3，拿到15分，1次助攻1次抄截，6個籃板球和1次防守火鍋。

今年度女籃大賽的亮點，主要還是來自史丹福大學、康州大學、南卡羅萊納大學、貝勒大學、馬里蘭大學、北卡羅萊納州立大學、路易斯維爾大學、喬治亞大學、德州農工大學、亞里桑納大學、田納西大學、印第安納大學、西維吉尼亞大學和奧勒岡州立大學等。

仇莉莉此時此刻先發出場，堂堂正正地挑戰「亞裔不會打籃球」的嘲諷。年輕球迷、球員和球員，或許可以不再尋覓，因為模範就在眼前！

洛杉磯加大 德州 亞裔

上一則

韻律體操／俄最漂亮奧運金牌美女 秀性感新泳衣粉絲瘋狂

下一則

網球／約克維奇捧第9座澳冠 父誇：比肩伍茲、喬丹

延伸閱讀

美國海關在洛杉磯國際機場繳獲發自香港的假美鈔

美國海關在洛杉磯國際機場繳獲發自香港的假美鈔
毛澤東變蝙蝠俠 澳洲大學畫廊涉「辱華」下架

毛澤東變蝙蝠俠 澳洲大學畫廊涉「辱華」下架
NCAA／羅耀拉扳倒頭號種子 「小小約柯奇」暴紅

NCAA／羅耀拉扳倒頭號種子 「小小約柯奇」暴紅
不再感到安全 德州亞裔憂心

不再感到安全 德州亞裔憂心

熱門新聞

女電視台主持人以為自己投籃進了。 （影片截圖）

影／女主播秀長射投籃 興奮轉身慶祝 球沒進…尷尬了

2021-03-23 08:00
塞瓦斯蒂安諾娃17歲時參加倫敦奧運，奪金之後塞瓦斯蒂安諾娃選擇退休。（取材自Instagram）

韻律體操／俄最漂亮奧運金牌美女 秀性感新泳衣粉絲瘋狂

2021-03-23 21:30
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

2021-03-22 20:45
林書豪自曝當年在暴龍隊季後賽時右手手肘出現骨刺，導致投籃距離最遠僅到罰球線，投不了三分球。(路透)

NBA／林書豪右手曾不對勁 暴龍季後賽時投不了三分球

2021-03-17 20:26
杜蘭特被媒體抓包，在田徑女神湯瑪絲許多清涼照上頻頻按讚，引發熱議。（Getty Images）

NBA／養傷不忘關注美女 杜蘭特狂按讚田徑女神爆乳照

2021-03-16 20:35
林書豪接受《紐約時報》專訪，他重申相信自己還有再戰NBA的實力。(取材自林書豪Instagram)

「我屬於NBA」林書豪：重返聯盟只是時間問題

2021-03-17 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了