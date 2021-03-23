場邊人語／人瑞牧隊 勇士黯退

祝福，是嚮往，更是信靠。

美國 大學校際頂級聯盟大賽（NCAA）3月21日進行第2回合的「芝加哥 對決」，由來自伊利諾州芝加哥都會地區的公立伊利諾大學（University of Illinois at Urbana–Champaign）和私立芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）交鋒，列名中西區第1種子的「伊利諾勇士」隊（The Illinois Fighting Illini）雖然擁有即將轉戰職籃的6呎5吋後衛多蘇木（Ayo Dosunmu）和7呎中鋒柯布恩（Kofi Cockburn），然而芝加哥羅耀拉大學在101歲校牧施密特（Sister Jean Dolores Schmidt, BVM）到場助陣，以及6呎9吋左撇中鋒克魯威格（Cameron Krutwig）領軍下，全場一路領先，終場以71：58告捷。

伊利諾大學遭到排名第8種子的芝加哥羅耀拉大學以「高射砲」擊落，成為本屆大賽首支出局的第1種子球隊。這個結果其實是出乎不少球迷和球評的意外；他們始終由相信伊利諾大學的耀眼鋒衛搭配應該能夠保送球進入四強。芝加哥羅耀拉大學成軍至今剛好100年，曾於1963年3月23日在肯塔基州路易斯維爾以60：58險勝辛辛那提大學，首次獲得全國年度總冠軍。該校自2013年7月1日起加入「中西部密西西比河谷10校聯盟」（Missouri Valley Conference）。

21日的這場比賽再次凸顯出這項定時定點的年度大賽特質，就是每一場賽事的勝負不見得取決於少數個別球員表現好與壞，而主要是在於雙方團隊臨場發揮誰更好。芝加哥羅耀拉大學全場動員8人，克魯威格開場後就連續得到6分，全場不停地在高、低位掩護和擋拆，18次投籃9次命中收穫19分，還有12個籃板球5次助攻4次抄截，協助球隊在上半場就以33：24領先。

芝加哥羅耀拉大學全場以克魯威格、大四後衛威廉 森（Lucas Williamson）、大二後衛諾瑞斯（Braden Norris）、加拿大籍大四前鋒厄瓜克（Aher Uguak）、大四後衛克雷蒙斯（Keith Clemons）先發，投籃命中率為51%，三分球命中率有40%，罰球得分比例68.2%，搶到28次籃板球，16次助攻12次抄截和4次防守火鍋，以及10次失誤16次犯規。伊利諾大學整場投籃命中率則為44.9%，三分球命中率僅有28.6%，罰球得分比例76.9%，搶到24次籃板球，有14次助攻，只有5次抄截和2次防守火鍋，可是有17次失誤18次犯規。

在1962-63球季，芝加哥羅耀拉大學自3月11日起參加大賽，16日在第3回合於密西根州先以79：64淘汰伊利諾大學，隨後再擊敗杜克大學和辛辛那堤大學稱霸全國。2013年11月24日，美國大學籃球名人堂邀請1963級芝加哥羅耀拉大學男籃隊入列。58年之後，芝加哥羅耀拉大學又以伊利諾大學祭旗，這次是否也意味著往日榮耀再現？

克魯威格和威廉森都見證過芝加哥羅耀拉大學在2017-18球季以南區第11種子應邀參加大賽，然而連續擊敗第6種子佛羅里達邁阿密大學、第3種子田納西大學、第7種子內華達大學和第9種子坎薩斯州立大學後，最終在四強賽遭到名列第3種子的密西根大學以69：57擊敗。

芝加哥羅耀拉大學這次參賽，能走多遠？恰是嚮往和盼望。