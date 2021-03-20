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場邊人語／列強會戰 場場耐看

彭廣揚

●過程精挑細選，所以場面精彩目眩。

無奈等待了710天之後，美國大學校際頂級聯盟（D1）的季後大賽於3月18日進行4場資格賽（First Four），確定64支球隊分成4區，自19日起先展開16場賽事的競技基本形勢。

在這些資格賽之中，來自馬里蘭州的天主教瑪麗山（Mount St. Mary's）大學男籃隊先盛後衰，雖然5呎8吋的組織後衛鍾奇（Damian Chong Qui）獨得14分，然而全隊仍以52比60向公立的南德州大學（Texas Southern University）稱臣。

來自愛阿華州的私立德瑞克（Drake）大學，不僅頂住對手坎薩斯州威契卡州立大學窒息式防守壓力，並且克服一度無法得分以及終場前11分22秒還落後11分的窘境，在1350名現場球迷觀戰下以53比52險勝。正好半個世紀之前的1971年3月18日，德瑞克大學也在坎薩斯州的威契卡，於加時賽階段以79比72擊敗聖母大學，獲得參加大賽以來首次勝利。

校址在維吉尼亞州的諾福克州立大學（Norfolk State University）下半場一度領先18分，還好終場前8.6秒大四後衛卡特（Devante Carter）2罰中的，才僥倖以54比53氣走北卡萊納州的阿帕拉契州立大學（Appalachian State Universuty）。諾福克州立大學男籃隊上次在大賽旗開得勝要回溯到2012年3月16日，憑第15名種子身分以86比84淘汰第2種子密蘇里大學出局。

令人驚豔的是，南德州大學和諾福克州立大學，都是傳統針對美國南方黑人提供高等教育機會的學府（Black College/University ，簡稱HBCU）。

洛杉磯加大對上密西根州立大學，上半場一度落後14分；雙方在正規賽以77比77戰成平手，但密西根州立大學在加時賽階段只攻下3分，洛杉磯加大斬獲9分，而以86比80告捷。雙方上次在大賽對陣是2011年3月17日，密西根州立大學雖然在下半場攻下52分，可是洛杉磯加大卻以78比76險勝。

美國大學校際男子籃球競技，球隊教練的運籌帷幄固然重要，球員臨場的穩定發揮才是關鍵。各地的球迷、球探和球評，從19日起都想要仔細地看、高聲闊論的討論哪些球賽和球員值得點讚。值得注意的是，已經有專業單位透過過往30年的大賽相關數據分析，預測出本屆大賽冠亞軍爭奪賽的實況，可能是雙方得分總和為143.6分，勝出分差為8.9分，終場比數為77比68。

戰情多變，結局待辨。

洛杉磯加大 美國 密西根州

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