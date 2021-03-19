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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

場邊人語／弱肉強食 或遭反噬

彭廣揚

大魚通常吃小魚；然而黑馬有時竟成為飛馬。

校園在南卡羅來納州，距離北卡羅納州夏洛特不遠的公立溫索普大學（Winthrop University）定3月19日在印第安納州迎戰來自賓州費城郊區的天主教維拉諾瓦（Villanova）大學，展開問鼎年度總冠軍的征途。

維拉諾瓦大學本季戰績16勝6敗，在「大東區11校聯盟」（Big East）戰績11勝4敗，是以南區第5種子身分高調應邀參加大賽。溫索普大學本季戰績23勝1敗，從2020年12月1日到1月28日期間創下連續16場告捷紀錄。該隊在「大南區12校聯盟」（Big South）戰績17勝1敗，靠聯盟季後冠軍身份順理成章地以南區第12種子身分參加大賽。

溫索普大學的學生人數只有維拉諾瓦大學的一半。維拉諾瓦大學男籃隊成軍101年，歷年總戰績1819勝948敗，勝率為65.7%，14次拿下所屬聯盟例行賽季冠軍，7次拿到季後冠軍，有40次參加大賽經驗，戰果65勝37負，6次晉級四強，3次榮獲年度總冠軍。該校最近一次完成全國霸業是於2018年4月2日在德州聖安東尼奧，以79：62擊敗密西根大學。

維拉諾瓦大學主教練懷特（Jay Wright）現年60歲，是賓州私立巴克奈大學（Bucknell University）校友，曾經出任紐約長島私立霍夫斯特拉（Hofstra）大學男籃隊主帥7個球季，2001-02球季轉到維拉諾瓦大學任教之後，累積戰績488勝188敗。值得注意的是，由於身高6呎3吋的大四組織後衛吉利斯皮（Collin Gillespie）掛彩，該隊連續在3月6日和11日以2分和1分差距輸給普羅旺斯學院和喬治城大學。

溫索普大學男籃隊成軍只有36年，歷年戰績602勝479敗，勝率為55.7%，11次成為所屬聯盟例行賽季冠軍，13次拿到季後冠軍，至今僅有11次參加大賽得經驗，戰績1勝10負，從來和四強、年度總冠軍無緣。然而，今年3月的3次出賽全隊每場得分都在80分以上，並且壓制對手得分不超過61分，換句話說，最近3場比賽累積勝分差距達到77分。

這兩支球隊都有「老將」領軍；溫索普大學的三人行是6呎6吋的大四後衛阿姆斯（Adonis Arms）、6呎7吋的大四後衛瓦準（Chandler Vaudrin）和6呎3吋的大四後衛法登（Charles Falden）；他們在這個球季總共拿下全隊得分的40%。

維拉諾瓦大學的三巨頭除吉利斯皮外，還有轉學來的6呎4吋後衛丹尼爾斯（Caleb Daniels），以及6呎7吋的前鋒山繆斯（Jermaine Samuels），他們包辦全隊本季得分的45%。此外，6呎9吋的大二前鋒羅賓森厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）也是當紅射手。

溫索普大學有機會搖身變為「灰姑娘」，從排行低位仰射高位嗎？

根據歷史經驗，在歷年大賽140次第12種子遭遇第5種子球隊時，第5種子球隊有50次勝出，最近一次發生在2019年；西肯塔基州的莫瑞公立大學（Murray State University）以83：64淘汰天主教馬奎爾(Marquette)大學，奧勒岡（Oregon）大學以72：54擊敗威斯康辛大學，自由（Liberty）大學則是以80：76取勝密西西比州立大學。該場比賽是自由大學參加大賽4次以來首次獲勝。

賓州 南卡羅來納州 長島

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