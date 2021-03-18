場邊人語／爵士頑強 綠軍投降

48分鐘的賽事，重點在終場前12分鐘，其實再聚焦於最後3分49秒。

猶他爵士隊3月16日走訪波士頓，在下半場收穫63分，第4節得到40分，終場前3分49秒內連續以遠射和罰球攻進19分，終場以117：109技壓塞爾蒂克隊，不僅成為NBA 本季首先取得29場勝利的隊伍，而且球隊的74.4%的勝率也領先志在衛冕的洛杉磯湖人隊的67.5%以及東區排名第一費城 76人隊的70%。

這場比賽第4節開始時，塞爾蒂克隊仍以79：77領先，然而爵士隊7呎1吋法國籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在以一記兩分球將比數追平後，就沒有再給對手超前的機會。6名爵士隊員在第4節都有得分，戈貝爾包辦11分6個籃板球和2次防守火鍋，當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）和資深後衛康利（Mike Conley）分別得到8分；替補後衛克拉克森（Jordan Clarkson）和大前鋒尼恩（Georges Niang）也各有1次三分球破網。

NBA自11日起展開下半部例行賽程後，各個球隊對於25日到期的球員交易大限多持觀望態度，原因是針對仍在防疫期間的賽程安排和人員調度，大多傾向採取比較保守的態度；其次，放眼目前東、西區的球隊戰力和戰績，「買家市場」和「賣家市場」形勢並不明顯，而且願意和能夠交易活動的「名牌」也不多。不過由於NBA本屆例行賽季只安排72場比賽，在進行16隊季後賽前增加東、西區各2隊的「資格賽」（Play-In Tournament），促使各支球隊更加盤整現有人力資源，而不是如同往常一樣著力於全盤戰略布局。

爵士隊目前的先發陣容，主要是得分後衛米契爾、組織後衛康利，中鋒戈貝爾，前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanović）和歐尼爾（Royce O'Neale），近來頻頻罰球建功的克拉克森扮演「第6人」關鍵角色。本球季至今，球隊曾經於1月8日到29日間創下11場連勝紀錄；該隊也擅長捍衛主場，從1月1日起已在主場連續16次告捷。爵士隊曾於1月12日在克里夫蘭客場以30分的分差取勝對手騎士隊，但也於1月5日在客場以34分慘敗給對手布魯克林籃網隊。

爵士隊後場大將米契爾和康利以及中鋒戈貝爾都入選本屆全明星，每人表現實至名歸；米契爾屬於「杜蘭特戰隊」（Team Durant），獲得15分籃板球和助攻各4次。康利是「最有經驗的新鮮全明星」（Most Experienced First-Time NBA All-stars）屬於「詹姆斯戰隊」（ Team LeBron），獲得10分和7個籃板球。戈貝爾則是於3月14日在舊金山客場出戰勇士 隊時拿下28個籃板球，締造個人職籃生涯和全隊單場紀錄。

此外，爵士隊至今已經有12次單場全隊三分球至少投中20次，是目前NBA實力最強的三分球團隊。該隊也是全聯盟排名前5名之內，既能夠有效進攻（排在第4）又善於防守（第3）的球隊。

爵士隊和塞爾蒂克隊這次較量，再次顯露了爵士隊挺進爭冠的能耐。