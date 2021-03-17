場邊人語／鋒衛搭檔 對手難擋

高低位置擅場，前鋒後衛搭檔，對手著實難防。

自從伊利諾州 大學（University of Illinois at Urbana–Champaign）於3月14日擊敗俄亥俄州立大學，確定成為「三月瘋」大賽中西區第1種子之後，全美各地「伊利諾勇士」（The Illinois Fighting Illini）球迷更熱烈捧場搶購相關運動服裝、裝飾和物品，促使這個校園品牌，和阿拉巴馬大學、喬治城大學、德州大學、奧勒岡州立大學，成為目前熱賣榜上的前5名。

伊利諾州大學本季戰績23勝6敗，是「11州14校聯盟」（Big Ten）冠軍，預定於19日下午1時15分出戰來自賓州費城、由44歲主教練斯派克（Zack Spiker）指導的「美東10校聯盟」（Colonial Athletic Association）冠軍卓克索（Drexel）大學。伊利諾州大學和卓克索大學從來沒有在籃球場上較量過。 這些年來，卓克索大學曾經4次應邀參加大賽；最近一次是在25年前的1996年3月14日，卓克索大學男籃隊在大賽第1回合竟然以75比63擊敗勁旅曼斐斯大學，但是兩天後在第2回合就以58比69向雪城大學臣服。伊利諾州大學校隊是由57歲的主教練安德伍德（Bradley Cole Underwood）統帥，他於2017年3月18日由奧克拉荷馬州 立大學轉任伊利諾大學第18任男子籃球隊主帥，到任後至今征戰125場，成績70勝55負，勝率有56%。如果仔細檢視安德伍德最近5個球季的戰績，共出賽158場，成績為90勝68負，勝率有58.3%。

伊利諾州大學男籃隊成軍116年，17次獲得聯盟例行賽冠軍，2次成為聯盟季後賽冠軍；參加過大賽31次，戰績40勝31敗，雖然5次晉級四強，卻始終和總冠軍無緣。今年是該隊2012-13球季之後再獲得參加大賽資格，也是2004-05球季以來再次以前5排名姿態應邀參賽。2005年4月4日在密蘇里州聖路易，伊利諾州大學校隊後衛威廉 斯（Deron Williams）使出渾身解數爭冠，奈何北卡羅來納大學技高一籌，終場以75比70笑捧冠軍盃。

19日這場事關「開門紅」的比賽焦點，在於展現伊利諾州大學和卓克索大學的「國際兵團」，以及伊利諾州大學6呎5吋的大二後衛多蘇木（Ayo Dosunmu）和7呎中鋒柯布恩（Kofi Cockburn）的天份和才華（Talent and Versatility）。

伊利諾州大學校隊陣容中的5名國際成員，包括來自波多黎各的6呎1吋後衛克貝羅（Andre Curbelo）和6呎1吋的後衛帕迪亞（Edgar Padilla Jr.）、來自比利時的6呎8吋前鋒包斯曼茲維東（Benjamin Bosmans-Verdonk），來自西亞格魯吉亞的6呎9吋前鋒班贊尼許維利（Giorgi Bezhanishvili），以及來自牙買加的中鋒柯布恩。

卓克索大學的的男籃陣容，來自歐洲和北美的球員包括加拿大的5呎11吋後衛尤里奇（Matey Juric）、匈牙利籍的6呎6吋前鋒歐克魯斯（Mate Okros）、來自英國的6呎10吋前鋒威廉斯（Amari Williams）和來自立陶宛的6呎10吋前鋒卡拉瑞納斯（Tadas Kararinas）。