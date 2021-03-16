我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

場邊人語／圈選結束 聯盟報數

彭廣揚

從351支球隊圈選出68支球隊，進行分區單淘汰比賽，相關聯盟競爭的是各自代表性和優越程度。

NCAA季後男籃大賽3月14日揭曉來自各聯盟的68隊圈選名單；校址在華盛頓州東部斯波坎（Spokane）的天主教岡薩加大學（Gonzaga University），3月9日在主教練福伊（Mark Few）指導下，以88：78逆轉擊敗楊百翰大學，坐穩「美西4州10校聯盟」（West Coast Conference）季後冠軍，並以本球季開季連續11場比賽得分至少85分、以及全季26場連勝的完美表現，首次成為大賽的第1種子球隊。

今年大賽的入選名單裡，長春藤聯盟（Ivy League）交了白卷。

成立逾百年的「11州14校聯盟」（Big Ten）有9個學校上榜，是各聯盟中收穫最豐盛的。這些學校包括普度大學、密西根大學、密西根州立大學、馬里蘭大學、愛阿華大學、伊利諾大學和俄亥俄州立大學、羅格斯大學和威斯康辛大學。

這是「11州14校聯盟」第5次出現至少9所學校進入年度大賽；2019年時該聯盟有8支球隊應邀參加。

大西洋沿岸聯盟（Atlantic Coast Conference）有7支球隊也列名本屆印第安納大賽，分別是維吉尼亞大學、維吉尼亞理工大學、雪城大學、喬治亞理工大學、佛羅里達州立大學、克萊門森大學、北卡羅來納大學。

這是該聯盟第7次出現7所以上學校進入大賽，也是連續第5次有如此佳績。在2017年和2018年時該聯盟曾有9支球隊應邀參加。其中維吉尼亞大學更分別於1981年、1984年和2019年晉級四強。

「5州10校聯盟」（Big 12 Conference）也有7支球隊躋身本屆大賽，分別是貝勒大學、西維吉尼亞大學、德州大學、德州理工大學、坎薩斯大學、奧克拉荷馬大學、奧克拉荷馬州立大學。

過去11次若打入總冠軍決賽，該聯盟就有6次出現7所學校進入大賽。換句話說，70%屬於該聯盟的球隊今年都有資格爭取年度總冠軍。

「東南14校聯盟」（Southeastern Conference）一直是5個主要聯盟成員之一，今年該聯盟又有6所以上學校進入大賽，分別是阿拉巴馬大學、阿肯色大學、田納西大學、佛羅里達大學、路易斯安納州立大學和密蘇里大學。

佛羅里達大學和路易斯安納州立大學曾經闖入四強；該聯盟在1987年、1999年、2000-04球季、2006年和2008年，都有過6支球隊與賽；2018年「3月瘋」，團體參賽記錄更新為8隊。

圈選已經結束，聯盟開始報數。

維吉尼亞 路易斯安納州 德州

上一則

福原愛爆外遇卻是日小學生《道德》課本典範 家長擔憂

下一則

網球／梅德維夫擠下納達爾 網壇二哥換新人

延伸閱讀

場邊人語／老馬識途 再展鴻圖

場邊人語／老馬識途 再展鴻圖

率隊爆冷滅榜首爵士 柯瑞送自己生日大禮

率隊爆冷滅榜首爵士 柯瑞送自己生日大禮
電競獎學金男女不平等 90%給男生

電競獎學金男女不平等 90%給男生
場邊人語／多年出席 這回沒戲

場邊人語／多年出席 這回沒戲

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
大坂直美曬比基尼照片。（取材自Instagram）

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

2021-03-12 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」