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1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

場邊人語／老馬識途 再展鴻圖

彭廣揚

嵾加大賽，新帥表現總是朝氣蓬勃，老將斟酌則是成竹在胸。 

美國大學校際頂級聯盟季後的男籃比賽， 3月13日全天進行15場次各個聯盟的年度冠軍比賽；這些賽事勝出的球隊，因此自動取得前往印第安納亞波里斯都會地區參加大賽的資格。 

來自紐約上州威徹斯特郡的天主教愛歐娜學院 (Iona College)， 在經驗老到的主教練皮提諾 (Rick Pitino) 領軍之下，13日午後在新澤西州大西洋城，以60：51擊敗來自康州的天主教費爾斐德大學 (Fairfield University)，榮獲「東北3州11校聯盟」 (Metro Atlantic Athletic Conference) 年度冠軍；這也是該校在過往6個球季第5次稱雄聯盟。 

正好在一年之前，也就是2020年3月14日(星期六)，愛歐娜學院出乎意料地宣布，禮聘67歲的皮提諾接任男子籃球校隊主教練。因為前一天，從2010年4月8日以來，曾經5次率隊勇奪「東北3州11校聯盟」冠軍 的61歲主教練庫魯斯 (Timothy Michael Cluess)，由於個人健康原因請辭。 

皮提諾當時表示「我對於籃球的熱情，始於紐約，將終於愛歐娜學院」，他並且向庫魯斯致敬，矢志「以過去四十多年來的同樣熱情、渴望和追求投入工作」。 

一年以來，皮提諾和他的子弟兵遭到新冠狀肺炎病毒疫情連續折騰；皮提諾曾經於2020年11月14日疫情嚴重時，公開呼籲大學校際聯賽延期開賽，「3月瘋」可以5月再瘋。該隊於2020年11月30日起展開賽季，至少有3次由於防疫原因暫時中斷，其中暫停期間最長的一次達到51天；1月26日，皮提諾本人主動透漏，他稍早在接種疫苗第1針之後確診，所幸康復。 

愛歐娜學院校隊至今出賽17次，例行賽季本來可以安排27場賽事，然而因故僅僅完賽13場，戰績8勝5敗。該校由於賽程、場數和戰績影響，雖然在季後賽以第9種子連贏4場奪冠，進入大賽階段將，才將真正考驗全隊在例行賽季66.7%的贏球率，以及例行暨季後連勝6次的功夫。 

皮提諾是現任美國大學頂級聯盟最有成就的教練。他曾經先後率領波士頓大學、普羅旺斯學院、肯塔基大學、路易斯維爾大學進入大賽，是僅有的曾經統領5支不同球隊晉級大賽的3位主教練之一。另外兩位教練是現年68歲的克魯格 (Lon Kruger)，曾經率領坎薩斯州立大學、佛羅里達大學、伊利諾大學、拉斯維加斯內華達大學和奧克拉荷馬大學闖關，以及現年69歲的史密斯（Tubby Smith），先後帶領過奧克拉荷馬大學吐薩大學、喬治亞大學球隊、肯塔基大學、明尼蘇達大學和德州理工學院入選大賽。 

皮提諾曾經兩度率隊榮獲大賽總冠軍，分別是於1996年4月1日在新澤西州，統帥肯塔基大學男籃，以76：67擊敗雪城大學，以及2013年4月8日在亞特蘭大，指導路易斯維爾大學，以82：76擊敗密西根大學。他總共21次率隊征戰大賽，戰績54勝19敗，7次躋身四強。 

此番正是老馬識途， 再展鴻圖。

新澤西州 紐約上州 美國

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