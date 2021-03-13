場邊人語／多年出席 這回沒戲

多年應邀出席，表現最佳常態；這回竟然沒戲，呈現大局新態。

美國 大學各校際聯盟男籃比賽正在如火如荼舉行，31個聯盟最遲在3月14日產生年度總冠軍，冠軍隊伍自動晉級有68支球隊參加的「三月瘋」大賽。3月11屬於「東南14校」(The Southeastern Conference) 聯盟的肯塔基大學，在第2輪以73比74向密西西比州大學稱臣，創下校史最差勁的聯盟季後賽 紀錄，讓現年62歲的總教練卡里帕瑞（John Calipari）失望地結束執教12年來最難堪的戰績，並且苦吞2013年以來首次無緣大賽的結果。

當日稍後，屬於「大西洋沿岸15校」聯盟（ACC）宣布，原來預定當晚舉行的杜克大學對佛羅里達州 立大學比賽，由於3月10日發現1名杜克大學隊員確診，因此遵循現有規定和處理程序取消比賽。尋求衛冕年度總冠軍的佛羅里達州立大學在聯盟例行賽季以15勝5敗戰績排名第2。

杜克大學在總教練夏謝夫斯基（Michael William Krzyzewski）領軍下，曾經21次榮獲「大西洋沿岸15校」聯會冠軍，過往3個球季有2個球季晉級大賽8強。本例行賽季出賽22場，勝負各11次；雖然季後賽2場皆傳出捷報，然而已經無望參加大賽。夏謝夫斯基教練從1995-96球季以來，都是「三月瘋」大賽常客，期間並有3次成就全國總冠軍霸業。

「三月瘋」大賽（NCAA Division I Men's Basketball Tournament）是由美國大學校際運動總會定期主辦，屬於頂級聯盟（D1）學校之間的年度男籃重點賽事；這項大賽於1939年由已故的俄亥俄州立大學男籃總教練歐森（Harold G. Olsen）倡議誕生，目前68個參賽名額中，32個固定保留給校際聯盟（Conference）季後賽冠軍（Men's Basketball Tournament Championship），另外36個「不分區域和聯盟」（At-large）名額由評選委員會參考各隊例行賽季賽程和戰果、主客場或者中立場地安排、聯盟內外部競技形式做出圈選決定。換句話說，如果一支球隊的賽程出現「揀軟柿子吃」現象，雖然該支球隊可能勝場次數不少，卻未必會獲得評選委員會的關愛。

今年度68所高等學府「金榜題名」的活動自3月14日（星期日）傍晚6時起，當天也是美東日光節約時間開始首日。這項大賽分成8個階段（包括放榜），以單淘汰方式全程在印第安納州舉行，以方便相關物流和移動，並落實檢測和防疫工作。3月18日下午4時起，「四頭陣」（The First Four）比賽登場，3月19日和20日進行第1回合賽事，21日和22日進行第2回合賽程，27日和28日進行第3回合「甜蜜十六」（Sweet 16）賽程，29日和30日進行第4回合「八傑」（Elite Eight）賽程，4月3日進行第5回合「四強」（Final Four）賽事。年度總冠軍爭奪賽預定於4月5日舉行。

杜克大學和肯塔基大學本屆已然出局，凸顯出大賽「疏忽不得」的硬道理。