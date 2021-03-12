場邊人語／教士長約 新秀大悅

這些春訓的日子，美國職棒天地球迷東張西望。令人矚目的一邊是紐約洋基隊和波士頓紅襪隊間歷史淵源的長期纏鬥；吸睛的另一邊則是同樣地處南加州 的洛杉磯道奇 隊和聖地牙哥教士隊，即將展開有你無我決鬥。

來自多明尼加的22歲游擊手塔提斯（Fernando Gabriel Tatís）於2019年3月28日才穿上教士隊23號球衣，然而2個球季以來，出賽143場，629次上場打擊，被三振171次，四壞球保送57次；擊出168支安打，有24支二壘安打8次三壘安打和39支全壘打，累積98個打點和得到111分，平均打擊率為.301，整體攻擊指數（OPS）達到.956。

28歲的馬恰多（Manuel Arturo Machado）則是於2012年8月9日經業餘選秀加入巴爾迪摩金鶯隊，一直是球隊領銜的三壘手；他於2018年7月18日被交易到道奇隊，再於2019年2月21日和教士隊簽訂為期10年總價3億元的合約。

馬恰多擅長守備游擊區和三壘，至今2次獲得「金手套」和4次當選全明星。他在教士隊效力2個球季，出賽216場，915次上場打擊，遭到三振165次，四壞球保送91次；擊出218支安打，有33支二壘安打3次三壘安打和48支全壘打，累積132個打點和得到125分，平均打擊率為.269。

游擊手在職業棒球天地是領袖人物培育的搖籃；由於游擊區滾地球、平飛球、盜壘「交通」頻繁，游擊手必須扮演內野防務總指揮和外野防務聯絡員的角色，以眼到、口到、腳到和手到，成為分秒必爭的「內野選擇」（Fielder's Choice）發號者。此外，游擊手的選球技巧、揮棒打擊、掩護能力和跑壘速度，促使他們經常處於出場9人打擊次序的高潮。

生於阿拉巴馬州 、已經入列名人堂的史密斯（Osborne Earl “Ozzie” Smith），從1978年4月7日到1996年9月29日在MLB效力，除4個球季屬於教士隊之外，其他時間都在聖路易紅雀隊度過；他的19年傳奇職棒生涯出賽2573場，1萬778次上場打擊，遭到三振589次，四壞球保送1072次；擊出2460支安打，有402支二壘安打69次三壘安打和28支全壘打，累積793個打點和得到1257分，平均打擊率為.262。此外，他的球員生涯共有580次嘗試盜壘，148次遭到刺殺出局。他曾經13次獲得「金手套」和15次當選全明星。

塔提斯身為當家和走紅游擊手的實力和潛力，促使教士隊心甘情願於2021年2月17日以3億4000萬元重金和14年空前的長約鎖定（lock up）。塔提斯於2020年8月17日在客場，於8局上1人出局但是以10：3領先德州遊騎兵隊時，從對方第3名救援右投手尼卡希歐（Juan Nicarsio）手中擊出生涯首支滿壘全壘打。之前在7局上2人在壘沒有人出局情況下，塔提斯也擊出一支左中外野全壘打。

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