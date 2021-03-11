場邊人語／罰球建功 記錄填空

紀錄是一種記憶，總是回放著特定節點的畫面。

30年前的1991年3月9日，底特律活塞隊以得分後衛強森（Vinnie Johnson）、組織後衛杜馬斯（Joe Dumars）、大前鋒羅德曼（Dennis Rodman）、雙中鋒艾德沃斯（James Edwards）和藍畢爾（Bill Laimbeer）在客場先發，終場以114比112險勝印第安那溜馬隊。杜馬斯全場有10次助攻，得到23分，雖然罰球9投7中，但是創下連續27天13場比賽62次站上罰球線都得分的紀錄。

杜馬斯、強森、藍畢爾和湯瑪斯（Isiah Thomas）是20世紀80年代晚期「活塞王朝」的主角。已於2009年5月9日故世的總教練戴利（Chuck Daly）於1983年到1992年職掌活塞隊兵符期間，出賽738場獲勝467次，連續9季晉級季後賽，2次榮登年度總冠軍寶座。

杜馬斯是在戴利1985年6月18日到職後，在年度選秀活動第1輪18順位由活塞隊相中。戴利掌權之時，催生出一群「底特律壞孩子」（Motor City Bad Boys）；因為他強調球員必須「賣力」主動強勢防守，一方面絕對不能坐視芝加哥公牛隊的喬丹（Michael Jordan）成為奪標攔路虎，同時還要打破洛杉磯 湖人隊和波士頓 塞蒂克隊連續8年輪流爭奪年度冠軍的大勢。

杜馬斯的這群「壞孩子」隊友包括擅長籃板球的羅德曼、上場就咬牙切齒的藍畢爾，膽大心細的湯姆斯、有「蜘蛛」別稱代表3支球隊成為年度總冠軍的大前鋒沙利（John Salley），以及慣常以力服人的大前鋒馬霍（Rick Mahorn）。

1991年3月9日到4月5日，活塞隊先後出戰溜馬隊、密爾瓦基公鹿隊、夏洛特黃蜂隊、新澤西籃網隊、奧蘭多魔術隊、費城七六人隊、聖安東尼奧馬刺隊、丹佛金塊隊、金州勇士 隊和明尼蘇達灰狼隊。杜馬斯在4月5日於主場迎戰灰狼隊時，4次罰球只命中3次，才中斷連續得分紀錄。

杜馬斯當年創下的連續得分只是隊史紀錄：波士頓塞爾蒂克隊的神射手柏德（Larry Bird）曾於1989年12月19日到1990年2月13日之間，寫下連續71次罰球得分紀錄。洛杉磯湖人隊的鎮隊之寶布萊恩（Kobe Bryant）於2006年1月11日到2月22日之間也創下連續62次罰球得手紀錄。2021年1月3日，金州勇士隊當家後衛柯瑞（Stephen Curry）則是在主場應戰波特蘭拓荒者隊時，有19次站上罰球線的機會，只在上半場第1節結束前1分鐘45秒時失手，促使橫跨3個球季80次連續罰球得分紀錄告一段落。

杜馬斯已經入列名人堂，他的14個球季職籃生涯都在活塞隊度過，總共出賽1018場，其中944次先發，累積得到1萬6401分，摘下2203個籃板球，有4612次助攻；平均每場比賽得到16.1分，投籃命中率為46%，三分球命中率為38.2%，罰球率達到84.3%。

他的得意傳人是能鋒能衛的杜克大學校友希爾（Grant Hill）；希爾於1994年6月29日在年度選秀活動的第1輪3順位由活塞隊相中，如今也入列名人堂。