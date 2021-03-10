場邊人語／曾經暴扣 如今定投

葛里芬暴扣成為只能回味的往事。（美聯社）

往日經常飛身暴扣，如今只能近籃定投。

2009年6月25日，身高6呎9吋來自奧克拉荷馬大學的前鋒葛里芬（Blake Austin Griffin）被洛杉磯快艇隊點名為年度選秀狀元；同年選秀活動中，來自亞里桑納州立大學的後衛哈登（James Harden）由奧克拉荷馬城雷霆隊在第1輪第3順位圈選，而來自戴維森學院的後衛柯瑞 （Stephen Curry）則是由金州勇士隊在第1輪第7順位選中。

經歷12年歲月的考驗，3名「同儕」之中有2人先分後合。柯瑞剛於3月7日成為NBA 三分球王；哈登於1月14日如願由休士頓火箭隊轉入布魯克林籃網隊，而葛里芬則於3月5日和底特律活塞隊協議分手，8日正式加盟籃網隊。

這些年來，葛里芬由於受傷，總共出賽642場，累積得到1萬3724分，摘下5605個籃板球，有2826次助攻；平均每場比賽得到21.4分，命中率為49.5%，三分球命中率為33.1%，罰球命中率達69.5%。

柯瑞總共出賽734場，累積得到1萬7458分，摘下3349個籃板球，有4842次助攻；平均每場比賽得到23.8分，命中率為47.6%，三分球命中率為43.3%，罰球命中率達90.7%。

哈登的長期出勤率是3人之間最佳，總共出賽864場，累積得到2萬1746分，摘下4688個籃板球，有5600次助攻；平均每場比賽得到25.2分，命中率為44.5%，三分球命中率為36.5%，罰球命中率為85.8%。

籃網隊目前後場人手充沛，先發和接應的組織後衛和得分後衛都稱職，但是前場調度捉襟見肘。目前的先發「假」中鋒是身高6呎11吋的喬丹 （DeAndre Jordan），他曾是葛里芬的快艇隊隊友，從2019年7月6日加盟籃網隊之後，出賽91場，只先發過32場，幸好平均在陣22.3分鐘，投籃命中率高達69.9%，還有9個籃板球，其中2.2是進攻籃板，以及1.1次防守火鍋。

身高6呎11吋的21歲中鋒兼大前鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton），因為右膝受傷，本季至今僅5次替補上場，平均得到10分和3.4個籃板球。

籃網隊由於擔心制空權旁落，連身高6呎10吋的杜蘭特（Kevin Durant）也必須不時支援防務。不過，杜蘭特在本季37場比賽之中，因為各種原因只出戰19場。

葛里芬於2011年2月19日NBA年度灌籃大賽（NBA All-Star Slam Dunk Contest）中，身穿快艇隊32號球衣，以一次罰球線後助跑起跳飛越一部銀色起亞品牌小轎車，雙手暴扣成功名噪一時。

可惜，從2019年4月到2020年1月短短9個月之間，他連續接受2次膝部手術。從那時起，暴扣成為只能回味的往事。

葛里芬如今只能定點投籃，他的身材高度可以再和爆發力度相提並論嗎？