場邊人語／平日比鄰 戰時兵臨

交友並不容易，交戰更是為難。

密西根大學3月4日在安娜堡（Ann Arbor）主場以65比50擊敗密西根州 立大學，奪回睽違6個球季的「11州14校聯盟」（Big Ten）例行賽季冠軍，但是3月7日密西根州立大學回到東蘭馨（East Lansing）校園以70：64捍衛主場成功，確保總教練伊索（Tom Izzo）連續第23度率隊參加「3月瘋」大賽的紀錄。

「11州14校聯盟」年度總冠軍爭奪比賽共有13場賽事，定3月10日到14日之間舉行，密西根大學排名第1種子，密西根州立大學名列第9。季後賽 隊伍排名第2名到第7名分別為伊利諾大學、愛阿華大學、普渡大學、俄亥俄州 立大學、威斯康辛大學、羅格斯大學和馬里蘭大學。排名第10到14的校隊依次為印第安納大學、賓州州立大學，西北大學 、明尼蘇達大學和內布拉斯加大學。

2019年3月17日，包括密西根大學和密西根州立大學在內的8支「11州14校聯盟」的球隊，入選年度總冠軍大賽68隊大名單；這是該聯盟首次有8支隊伍晉級「3月瘋」，在此之前，聯盟曾經不只一次出現過同一年度有多達7支球隊晉級。

密西根大學和密西根州立大學男籃校隊每次對抗都是校園和地方大事，也是全國性電視直播盛事。這兩支球隊至今總共榮獲3次年度總冠軍，62次晉級年度冠軍單淘汰賽，16次躋身4強；31次獲得「11州14校聯盟」例行賽季冠軍，8次躍登聯盟年度總冠軍。

密西根州立大學男籃總教練伊索現年66歲，從1995-96球季執掌密西根州立大學兵符，26年間出賽895場，戰績643勝252敗，平均勝率為71.8%。他在2017-20球季連續3次率隊成為聯盟例行賽季冠軍。

密西根大學於2019年5月22日禮聘校友霍華德（Juwan Howard）接任男籃隊第17任總帥，他的前任是貝寧（John Beilein）；貝寧在密大執教12個球季後成為克里夫蘭騎士隊總教練。霍華德曾是邁阿密熱火隊助理教練，現年48歲，到任後2個球季共出賽53場，戰績38勝15敗，平均勝率為71.7%。

伊索在7日例行賽季最後一場比賽中，以ABC戰術激勵和提醒球員，並且顯露了一手給霍華德參考。也就是說，伊索針對過去幾場外線投籃和失誤頻頻的缺失，要求隊員調整（Adjust）攻防心理建設，並且向身高6呎2吋後衛瓦茲（Rocket Watts）解析組織和得分後衛的角色，以及如何平衡（Balance）運用跳投、拋投和上籃得分。經驗老到的伊索熟諳「驕兵必敗」的道理，更適時運用對手還陶醉於前次勝利的歡笑中，讓對方在這一回合交鋒，由於輕敵（Complacent）而付出代價。