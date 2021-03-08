場邊人語／場館不棄 回流人氣

經過359天耐心的等待、位在賓州費城 的「富國中心」(Wells Fargo Center)，終於3月7日晚間，重新局部向約3000名旁觀者開放，歡迎北美冰球大聯盟 (NHL)費城飛人隊迎戰華盛頓首都隊。

飛人隊和國民隊都是東區大都會 小組(本季暫時編為東區小組)勁旅；國民隊連續6個球季都晉級季後賽 ，在2017-18球季捧回史坦利盃，目前戰績比飛人隊好些，但是飛人隊在過去7個例行賽季，每季的積分都超過82，有4次晉級季後賽。

「富國中心」是飛人隊和屬於美加地區男子職籃大聯盟 (NBA) 費城七六人隊的主場。七六人隊是於2020年3月11日晚間，在主場以124比106戰勝底特律活塞隊後，受到新冠狀肺炎病毒傳染疫情影響而造成球場閉館。

這一年以來，運營「富國中心」的單位，除了密切關注抗疫形式的發展之外，最主要的關切，還是場館的日常保安和長期維修相關問題；在例行賽程進行期間，這處場館通常需要2000名左右專業工友到班，負責保安、停車、除雪、水電、清潔、衛生、空調、物流、燈光、地板、換場等工作。而在職籃復賽之後，雖然場地並沒有對外界開放，但是還需要約150名工作人員來來往往關心。

「富國中心」在歡迎球迷重回場館時，期盼大家都帶著鼓掌聲和笑臉進場，但是也約法十章：

停車位和入場券標示的入場時間和入口所在有關，而不是和散場時方便取車相關。

從打開車門開始，個人必須帶上醫用口罩或者是布質口罩，確實掩住口和鼻部，禁止以圍脖或頭巾敷衍。

持票球迷在進場前，必須先經過一處白色帳篷組成的安檢區 (Health Perimeter)；安檢人員將以目視、儀器測量和當面問答方式確認個人健康達標。

場館內雖然設置有儲存櫃，然而並不允許持票球迷攜帶大型皮包入場。球迷如果有必要攜帶身分證明文件，或者隨身備用針劑藥品，請事先置入合適尺吋的袋子。

所有紙版入場券，應該以電子票取代，以便在進場時完成掃描。

球迷進場後只可以在座位附近購買零食和飲料，不可以到處走動或者因此摘下口罩。球場內的吧檯和餐廳暫時不開放，但是有12個指定攤位和85個販賣點可以滿足大家吃喝消費。

所有場內消費，強調使用「身體無接觸」式付款 (Contactless Payment)，只需要使用一張信用卡或者個人手機。

由於職籃和職業冰球大聯盟對於現場觀賽規定不同，靠近場邊的座位，也有不同的安全距離規定。球場內特定區域闢設有2人連坐或者4人聚坐區 (pods)，然而6人或者8人群聚區比較少有。

場館內的專賣紀念品商店正常開放，必須在店外分批排隊進入，店內同時最多可以容納30人。

場館未來是否會擴增開放面積，和歡迎更多現場球迷，這是大家的懸念。