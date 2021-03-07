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1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

場邊人語／打針服務 打球靠譜

彭廣揚 

運動場館充作疫苗注射站，提供的是社會服務；各個球隊能夠分別在主場出賽，並且歡迎球迷捧場，這是賽事正途。

美國職棒大聯盟（MLB）的30支球隊，目前正分別在佛羅里達州和亞歷桑納州集訓，準備迎接4月1日起展開的例行賽季。紐約大都會隊在3月29日完成和聖路易紅雀隊的熱身比賽後，4月1日晚間，將在華盛頓哥倫比亞特區出戰國民隊；大都會隊在這個球季，預定連續走訪特區和費城出賽6次，然後才於4月8日出戰國民隊午後1時10分，在花旗球場（Citi Field）迎戰邁阿密馬林魚隊，正式開啟新東主的新球季之旅。

花旗球場是紐約市皇后區的地標，和美國網球公開賽場地—美國網球中心（The USTA Billie Jean King National Tennis Center）毗鄰，主要做為職業棒球場地，容量有4萬1922人，曾經創下4萬5186 賣座紀錄。紐約州長葛謨 （Andrew Cuomo）是於2月10日宣布，花旗球場和洋基球場（Yankee Stadium），可以漸次、局部、限量向球迷開放。 

大都會隊已經開始在網上銷售4月份4個系列12次主場比賽的單場球票，對手分別是馬林魚隊、費城人隊、國民隊和波士頓紅襪隊。一張球票價格最低為15元美金。 

位於紐約市布朗士區的洋基球場，是於2月5日率先成為大型疫苗注射站的紐約市運動場館。花旗球場則是在2月10日上午10時起開放，主要提供疫苗給計程車、電召車和網約車司機、餐館工作者和符合資格的本地居民使用；每周開放6天，每天約有200名額。 

花旗球場是運用本身的大眾運輸便利、停車空位和場地空間優勢，成為紐約市皇后區，最重要的新冠狀肺炎病毒疫苗大型公共注射站；皇后區人口約為228萬人，在紐約市5個行政區名列第2。該球場主要利用正門大廳和二樓「達美俱樂部」（The Delta Sky360° Club）空間，改裝成疫苗注射站報到處、護理站和觀察間。「達美俱樂部」位在花旗球場本壘後方善行區域，平常是球場特價票券球迷接待區域所在。 

大都會隊的新東主柯恩（Steve Cohen）表示，球隊非常榮幸能夠成為紐約市恢復常態和城市復甦的一部分。此外，大都會隊也在2月26日宣布，成立「大都會球隊基金會」（The Amazin’ Mets Foundation），致力於慈善工作，向附近社區和鄰里的孩童、家庭和無助群體提供機會和服務，鼓勵和啟發他們做出改變。­ 

大聯盟和球隊同意遵守地方政府規定，以保障所有出入球場的運動員、隊職員、工作人員和球迷安全和健康為要務，嚴格執行進場必須戴口罩、到達時先測量體溫、保持人際間安全距離，以及在開賽前72小時，須要通過檢測成陰性。 

洋基隊預定於4月1日下午1時5分，在洋基球場迎戰多倫多藍鳥隊；2009年4月2日啟用的新洋基球場，容量有5萬4251名。洋基隊又將搶在大都會隊之前，先一步落實現階段抗疫工作重點和細節。

紐約市 大都會 洋基

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