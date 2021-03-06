場邊人語／例賽過半 休憩為盼

好的開始是成功的一半。

NBA 第75屆例行賽季的「上半場」自2020年12月22日起開賽，於3月4日告一段落，東區戰績排行榜由費城七六人隊領先，進步神速的紐約尼克隊躋身第五，多倫多暴龍隊為老八。西區戰績排行榜首是猶他爵士隊，志在衛冕的洛杉磯 湖人隊名列第3，達拉斯獨行俠隊暫居第8。

東區15支球隊墊底的球隊是底特律活塞隊，戰果績僅10勝26敗，勝率27.8%；而七六人隊的戰績為24勝12敗，勝率為66.7%。在西區15支球隊墊底的是明尼蘇達灰狼隊，戰績僅7勝29敗，勝率19.4%，也是全聯盟最差；至於猶他爵士隊的戰績為27勝9敗，勝率75%是全聯盟表現最佳。

如果決賽現在就開始，東區有參賽資格的8支球隊為七六人隊、布魯克林籃網隊、密爾瓦基公鹿隊、波士頓塞爾蒂克隊、尼克隊、邁阿密熱火隊、夏洛特黃蜂隊和暴龍隊。而西區符合參賽資格的隊伍包括爵士隊、鳳凰城太陽隊、湖人隊、洛杉磯快艇隊、波特 蘭拓荒者隊、丹佛金塊隊、勝安東尼奧馬刺隊和獨行俠隊。

拓荒者隊4日在波特蘭主場以123比119逆轉取勝沙加緬度國王隊 ，拿到3月首次3連勝，象徵性總結例賽上半場的短兵相接氛圍，以及預告剩餘賽事步步為營的形勢。

拓荒者隊從2月9日以來戰績忽高忽低，先是打出6連勝，接著是4連敗。進入3月後，憑藉先發組織後衛里拉德（Damian Lillard）和替補前鋒安東尼（Carmelo Anthony）在緊要關頭發揮，連續捍衛主場成功，先後擊退夏洛特黃蜂隊、金州勇士隊和國王隊。

里拉德有8個球季作戰經驗，4日出戰國王隊登場38分鐘21秒，26次出手投籃命中13次，三分球15次出手8次得分，10次罰球隻隻不落空，還有1個籃板球7次助攻1次防守火鍋，得到44分；當天他獲選為年度全明星表演賽「詹姆斯戰隊」（Team LeBron James）成員。他在上半場就得到21分，拓荒者隊僅以59比56領先，然而國王隊憑藉14次進攻籃板球和16度二次進攻得手，在第3節結束時將比數超前為90比89。

里拉德在第4節上陣8分鐘29秒，得到15分，包括7次出手投籃命中5次，三分球5次出手3次得分，終場前2秒2次罰球都得分，還有1個籃板球2次助攻1次防守火鍋。終場前3分鐘，里拉德首先以兩次記兩分球將比數從105比108逆轉為109比108，再於42秒之內，連續投中2次三分球，以115比108保持領先。

安東尼在第4節也有5分進帳；全場上陣24分鐘48秒，得到16分，包括11次出手投籃命中6次，三分球4次出手1次得分，罰球4投3中，還有2個籃板球3次助攻1次防守火鍋。

里拉德和安東尼式的救場，是今年春季NBA最值得球迷期盼場面。