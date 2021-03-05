場邊人語／奧運疫苗 各有巧妙

距離日本東京奧運 還有142天，是否能夠「針到疫除」，進入關鍵時刻。

日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）曾表示，疫苗 接種是成功舉辦本屆奧運的關鍵。

這些日子以來，國際奧委會和各國都寄望新冠病毒疫苗研發成功後，能夠趕得及在7月23日東京夏季奧運會揭幕前，向相關奧運選手安排施打疫苗，以及日本全國民眾接種。然而目前最新的疫苗供需形勢顯示，日本雖然從2月17日起為首都東京地區醫護人員施打輝瑞品牌疫苗，距離全民在今夏可以普遍接種的目標幾乎難以實現，至於各國家奧委會面對國際奧會非強制性接種規定，則是各顯神功超前部署。

法國國家奧會對於奧運選手是否應該「插隊」接種疫苗，本來認為是理所當然，因為「代表國家參加集訓和競賽，都是特權」，但是在有人質疑競技倫理和運動精神相關原則之後，國家奧會主席馬賽利亞（Denis Masséglia）改口說「國家對運動員應該在全體民眾之前接種疫苗，只不過由現在到奧運期間，我們應該確保他們在不『懲罰』其他人的前提下，盡可能完成接種」。

義大利國家奧會主席馬拉各（Giovanni Malagò）堅決反對運動員享受特別待遇，避免讓本來就面對高風險的人群再受傷害。他強調「一名上了年紀的老人家，比一名20歲的年輕運動員更有接受被施打疫苗的神聖權利」。

新加坡文化、社區暨青年部場唐振輝則強調，「我們將積極地安排運動員和教練在啟程出國競技之前完成接種疫苗，以便他們在安全情況之下全力投入競技」。新加坡相關運動代表，已經完成疫苗注射。

印度政府青年事務與體育及少數民族事務國務部長李繼竹（Kiren Rijiju）說，印度將派遣100名以上運動員和工作人員參加東京奧運，這些人在啟程赴日之前都將完成接種疫苗，至於到底甚麼時候才能夠打完第1和第2針，將由衛生部門決策。印度剛剛開始向耆老和有多種疾病纏身者施打疫苗。

澳大利亞的奧運選手還沒有開始接種疫苗，國家奧會鼓勵他們接受施打。25歲的長距離賽跑運動員麥克斯韋恩（Stewart McSweyn）認為，運動員不該插隊，因為「有許多人本來就應該排在運動員之前」。

以色列已在2月間完成國奧隊半數隊職員的疫苗接種工作，並且計畫在5月底、也就是東京奧運開幕前2個月，落實團隊全部防疫準備。

匈牙利已經點名868名國奧隊員立即接受施種莫德納疫苗；這份名單內容包括東京夏季奧運會以及北京冬季奧運會的代表。這些運動員依序排隊打針，次序在前線醫護人員之後，一般民眾之前，和耆老們同一梯次。

美國國家奧會不贊成運動選手不排隊就打針，但是相關政府和民間單位正在會商，如何保證在6月間各單項國家隊在最後階段組成之際，能夠獲得充足疫苗供應。

德國和英國則還在斟酌，審批通過國奧隊運動員接種疫苗的細節。