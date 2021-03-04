場邊人語／賽季過半 究責嚴辦

帶隊戰績不佳，皮爾斯遭老鷹隊開除。（路透）

進了槍買到炮，為何出師仍然不利？

亞特蘭大 老鷹隊3月1日宣布，解除現年44歲的皮爾斯（Lloyd Pierce）總教練職務，由助理教練麥克米蘭（Nate McMillan）暫代。這項決定於1日上午拍板，當時老鷹隊剛在邁阿密客場練完球回到入住酒店。鷹隊至今戰績只有14勝20敗，還有2場比賽就結束例行賽季前半部賽程，在東區15支球隊中，戰績只優於華盛頓巫師隊、克里夫蘭騎士隊、奧蘭多魔術隊和底特律活塞隊。

老鷹隊總經理荀克（Travis Schlenk）被問及球隊為何選擇在客場匆忙宣布炒了總教練魷魚時表示：「做決定，並沒有何時是恰當時間的說法；球隊既然做出必須改變的決定，就沒有理由延宕」。

非裔的皮爾斯於2018年5月11日應聘成為老鷹隊第13任總教練；2019年5月他入選美國 男籃國家隊教練組，在總教練波波維奇（Gregg Popovic）主導下，與金州勇士 隊總教練柯爾（Steve Kerr）和維拉諾瓦大學總教練懷特（Jay Wrigh）共事。

皮爾斯首次擔任總教練，正逢老鷹隊過去2年的重建階段，他的壓力自然地來自球隊在進行多項人事投資之後，非常期待球隊競爭力能夠反映在戰績和排名上，然而這種期待至今落空。因為皮爾斯到任後，率隊出賽183場，只獲勝63場，勝率僅為34.4%。上個球季的戰績更只有20勝47敗，勝率為29.9%；前34場比賽戰果為7勝27敗，和本季表現其實是五十步笑百步。

老鷹隊的下半場攻守表現是皮爾斯任內領導統御的考驗所在；換句話說，球隊在終場前關鍵的24分鐘內，由於出現可以避免的失誤、致命的防守破口，以及後繼無力的進攻，造成拉不開領先距離，或者給對方製造逆轉得勝的機會。老鷹隊是全聯盟第4節表現最差的隊伍，19次在前3節領先之下，只有12次終場勝出，還有2次在第3節和對方戰成平手，可惜最後將勝果讓人。

老鷹隊主力球員競爭力本季仍受個人傷勢影響；中鋒卡佩拉（Clint Capela）雖然有9場比賽單場得分至少20分，並且1月22日在明尼蘇達州客場拿到生涯首次「大三元」，然而因傷缺席3場；2020年11月2日才加盟的組織後衛鄧恩（Kris Dunn）因為右膝和右腳踝掛彩，34場比賽只能壁上觀；小前鋒亨特（De’Andre Hunter）也是因為右膝手術有16場比賽告假；至於來自塞爾維亞、2020年11月25日才加盟的得分後衛波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic），也因傷有25場比賽場邊靜觀。

就連35歲的後場老將朗多（Rajon Rondo）和22歲的新秀楊恩（Trae Young），也分別缺陣14次和2次。

賽季如今過半，戰績慘不忍看，趕緊究責嚴辦。