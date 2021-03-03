場邊人語／大賽點名 形勢漸明

大賽點名，形勢漸明。

美國大學校際男子籃球頂級聯盟（NCAA）年度總決賽，也就是通稱的「三月瘋」，預定3月14日星期日進行357支球隊點名活動（Selection Sunday）後公布68支取得參賽資格者名單；岡薩加（Gonzaga）大學於2月27日在主場以86比69擊退洛杉磯羅耀拉大學（Loyola Marymount University），連續第51次在主場勝出，創下校史紀錄，並且在本例行賽季取得24戰全勝以及跨季28場連勝。原本獲得18場連勝的貝勒（Baylor） 大學當晚則以58比71向坎薩斯大學稱臣，是自2020年3月7日首次挫敗。

到2月28日止，成立逾百年的「11州14校聯盟」（Big Ten）是各聯盟中平均戰績表現最搶眼的，包括密西根大學的18勝1負、愛阿華大學的18勝7敗、伊利諾大學的18勝6敗和俄亥俄州 立大學的18勝7敗。

大西洋沿岸聯盟（ACC）所屬球隊本季表現差強人意，目前以佛羅里達州立大學的14勝4敗戰績最佳，維吉尼亞大學的戰績為15勝6負、杜克大學為11勝9負、雪城大學13勝8負、聖母大學只有9勝13敗。

不過，有7支隊伍越戰越勇，都在爭取參加睽違多年的季後賽資格。

它們包括隸屬「中西部7州13校聯盟」（Western Athletic Conference）位在亞里桑納州鳳凰城、目前戰績14勝5敗的基督教大峽谷大學（Grand Canyon University），位在南加州的聖塔芭芭拉加州大學 ，該校男籃目前在「加州暨夏威夷11校聯盟」（Big West Conference）以戰績17勝4負居首，位在紐約上州首府奧伯尼附近的西艾娜學院（Siena College）目前戰績11勝3敗，在「東北3州大都會11校聯盟」（Metro Atlantic Athletic Conference）暫居第一。

還有位在中西部愛阿華州的私立德瑞克大學（Drake University），該校隸屬「密蘇里河谷10校聯盟」（Missouri Valley Conference），目前戰績24勝3敗，是岡薩加大學之外，唯一本季有24勝凱旋紀錄的球隊。

德州州立大學（TXST）位在德州奧斯丁和聖安東尼奧兩個城市之間，屬於「陽光帶12校聯盟」（Sun Belt Conference），目前男籃隊戰績18勝6敗，該隊在24年前曾經有過參加大賽的經驗。

位在新澤西州 中部的羅格斯大學（Rutgers）是新澤西州的旗艦州立大學，屬於「11州14校聯盟」，男籃隊目前戰績13勝9敗，已經有30年沒有過參加大賽。不過，該隊的6呎6吋小前鋒哈潑（Ron Harper Jr.）已有15場比賽得分達到雙位數，並且候選年度全國大學最佳小前鋒獎項（Julius Erving Small Forward of the Year Award）。

座落中西部俄亥俄州「吉普車之都」托來多（Toledo）的公立托來多大學（The University of Toledo），曾經晉級過季後大賽16強，但是1980年之後無緣參加大賽。該隊目前戰績19勝6敗，在「中西部12校聯盟」（Mid-American Conference）領跑。