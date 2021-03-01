場邊人語／教育樹人 體育堅韌

奮勇奪得錦標，是成就；持續達到目標，則是成長。

佛羅里達第46任州長戴桑提斯 (Ronald Dion DeSantis)，2月26日在奧蘭多宣布和區域內職業運動競技組織合作，改進當前公立學校心理健康課程內容瑕疵，重新聚焦在培育年輕學生「越戰越勇」的毅力。換句話說，他期望佛州的公立學校教學，今後能夠藉助體育，教導年輕人如何蓄養正能量面對運動場上和日常生活中的傷痛、歹運、誤判和挫敗。

佛羅里達州 境內的大學和職業運動隊伍，就數量和質量而論，一直都是全國之最。這些組織由剛剛稱雄的坦帕灣職業美式足球 隊牽頭之下，紛紛主動回應州長的倡議，他們代表職業男籃、職業棒球、職業冰上曲棍球、職業美式足球、職業男子英式足球、職業女子英式足球、職業女子高爾夫球、職業出厰車競速等各種單項，包括奧蘭多魔術隊、奧蘭多榮耀隊、奧蘭多城市俱樂部、邁阿密熱火隊、邁阿密馬林魚隊、邁阿密海豚隊，邁阿密黑豹隊、坦帕灣閃電隊、坦帕灣光芒隊。

部分高知名度的教練和球員也都公開表示支持這項行動，他們包括前英超曼聯和皇家馬德里隊球星貝克漢 (David Beckham)、2次奪得超級盃的美式足球四分衛大曼寧 (Peyton Manning)、前聖母大學美式足球隊總教練赫茲 (Lou Holtz)、已經入列職業美式足球名人堂的教練唐基 ( Tony Dungy)、曾經代表佛羅里達州立大學榮獲全國總冠軍的四分衛和職籃高手沃德 ( Charlie Ward)等。

戴桑提斯州長認為，公立學校的體育，是整體課程教育 的重要部分，也是確保青年學子擁有優秀心理素質的關鍵。透過職業運動員和隊伍的現身說法，學生將更有機會和興趣學習「路遙知馬力」的道理，也就是培養具備堅實的韌性 (resiliency)。佛州的教育廳長柯克蘭 (Richard Corcoran) 補充說明，「韌性，是因毅力 (perseverance)和教育而生，由克服逆境而成」。他說，佛羅里達州將開創一個更好的學習環境，引導學生不屈不撓並且常懷希望。「我們固強對所有學子的承諾，就是向他們提供成功人生的必要工具」。

坦帕灣職業美式足球隊首席營運官福特 (Brian Ford)，在分享球隊勇奪第55屆超級盃的訣竅時，指出全隊當一次又一次面對試探和試煉 (trials and tribulations) 時，就在於積極面對困境，解決問題和繼續前行。

佛羅里達州目前倡議的公立學校心理和人格建設教學重點，包括每個學區每年，至少向6到12年級學生，提供5個小時心理建設課程，州教育廳並且統一編發相關學程指引和教學計畫。

這些教學活動內容有14個重點，著重培養學生批判性思考能力、解決問題能力、自信和責任感、熱情專注努力、牢記施與受、落實義工行動、尊重他人言行、積極處事態度、常懷感恩的心、富有同情同理心、成為良好公民、樂觀懷抱希望、言行正直誠實，體群健康並重。

和諧社會，合意人生，教育樹人， 體育堅韌。