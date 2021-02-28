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場邊人語／澳洲申奧 另有一套

彭廣揚 

由階段性審批轉換成預設立場協議，將徹底顛覆現代夏季奧運會申請主辦流程和結果。 

澳洲昆士蘭州的首府布里斯本 (Brisbane)，正在透過主動表達意願，積極協商爭取等途徑，準備主辦2032年夏季奧運會。國際奧委會執委會於2月24日集會，通過專門小組建議，認定布里斯本是奧申優勢候選人 (preferred partner)。

國際奧委會目前正在全力籌備日本東京奧運會，確保大賽於7月23日到8月8日如期揭幕舉行；至於2024年的夏季奧運會，預定於當年7月26日到8月11日，在西歐法國巴黎進行，2028年7月21日到8月6日，第34屆夏季奧運會則計畫在北美美國洛杉磯競技。

澳洲維多利亞州首府墨爾本 (Melbourne)，曾經在1956年11月22日到12月8日，承辦第16屆現代奧運會，也是這項全球競季活動首次在南半球澳洲暨大洋洲舉行。該國的新南威爾斯州首府雪梨 (Sydney)，也於2000年9月15日到10月1日，主辦第27屆夏季奧運會；這是21世紀首次舉行的奧運會，共有來自199個國家和地區的1萬651名運動員與會，全球到場採訪的記者人數達到1萬6033人。 

國際奧委會從2003年起，將「奧林匹克遺澤」(Olympic legacy) 列入憲章，並且和相關申奧和主辦單位合作，鼓勵、支持、監督和推動各項工作。所謂「奧林匹克遺澤」，指的是一種遠見的產物，透過主辦奧運會，對於人群、城市和奧林匹克運動，開啟或者加速所有有形和無形的長期利益 (Olympic legacy is the result of a vision. It encompasses all the tangible and intangible long-term benefits initiated or accelerated by the hosting of the Olympic Games/sport events for people, cities/territories and the Olympic Movement.)。換句話說，奧運會是奧林匹克競技曝光度最強的代表，也是全球運動賽事舉辦的楷模。國際城市在申辦奧運會的各個階段，應該經常、透明地說明申辦的願景和目標，以及如何從管理、協調和決策層面落實改變社會群體態度和行為等細節。 

2016年巴西里約夏季奧運會，是講求「奧林匹克遺澤」嶄新標竿；當時的社會挑戰，是如何在一個面積廣袤、人口總和相當於德國、英國、義大利總和、社會和經濟不平等的環境，宣揚運動、教育和文化價值。在此之前，奧運會的申辦和主辦工作焦點，在於投資大規模場館建築，而比較忽略開發或者整建場館環境的成本，以及後奧運會時期場館的再運用。 

加拿大魁北克省的蒙特利爾 (Montréal)，是於1970年5月12日，由國際奧委會宣布奧申成功，淘汰莫斯科和洛杉磯，成為第一個加拿大奧運城市。1976年7月17日到8月1日，第21屆夏季奧運會在現代化色彩濃厚的蒙特利爾舉行，雖然英國女皇伊莉莎白二世 (Elizabeth Alexandra Mary)，在加拿大總理杜魯道 (Joseph Philippe Pierre Yves Elliott Trudeau)陪同下，於7月17日下午風光地出席開幕典禮，但是卻有22個非洲國家抵制，而且當聖火熄滅之後，蒙特利爾城市才驚覺到盛會的實際開銷，竟然是最初估算的13倍，不僅因此背負16億加幣的債務，而且從1973年4月28日起破土，耗資超過10億加幣完成的主體奧林匹克場館 (Big O)，此後30年間竟成為重看不重用的「白象」(White Elephant)。 

現任澳洲國家奧會主席，時任國際奧會副主席的寇提斯(John Dowling Coates)，是於2019年6月間在日本大阪，把握澳洲總理莫里森 (Scott John Morrison)前往出席20國集團 (G20)峰會的機會，安排國際奧委會巴赫 (Thomas Bach)主席和莫里斯晤面，由莫里斯當面表達，澳洲有意第3次主辦夏季奧運會。 

國際奧委會有可能就在最近宣布2032年夏季奧運會主辦城市。

東京奧運 澳洲 加拿大

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