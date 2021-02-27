場邊人語／參戰十載 鬥志猶在

林書豪在哈佛大學的最後一役。(彭廣揚提供)

鬥志，恰似磨刀霍霍，越磨越利。

11年前的2010年2月27日，我在哈佛大學室內球場Lavietes Pavilipn見證林書豪 穿著男籃校隊4號球衣出賽；當天比賽是「歡送應屆畢業生之夜」（Senior Night），也是哈佛大學在例行賽季最後一次在主場出賽，迎戰的對象是耶魯大學。

林書豪在高中時期引領校隊稱雄加州後，並沒有因此獲得知名大學提供運動獎學金。這個晚上，他的雙親遠道入場觀戰，林書豪先發出場，13次出手投籃9次破網，3次三分球出手2次中的，6次罰球隻隻不落空，5個防守籃板球3次助攻5次抄截和3次失誤，全場得到26分，是雙方球員收穫最豐盛者；哈佛大學當晚以78比58大勝。

林書豪在大學時期有3個球季列入先發陣容，曾經名列全國11名候選「年度最佳組織後衛」（Bob Cousy Award）名單，同時也是全國20名「大學年度最佳男子籃球運動員」（John R. Wooden Award）候選人之一。

然而，在2010年6月24日的NBA 選秀活動中，林書豪卻枯坐4個小時將近午夜，意外地無人問津。7月9日到18日他在內華達州拉斯維加斯代表達拉斯小牛隊參加夏季聯盟（The NBA Summer League），初次接觸到職業發展聯盟（The NBA Development League）的漸次轉戰職籃路徑。當時NBA各球隊已經至少有45名球員並非經由年度選秀活動進入職籃運動天地，包括紐約尼克隊得分後衛史塔克斯（John Levell Starks）、底特律活塞隊中鋒華勒斯（Ben Camey Wallace）、多倫多暴龍隊組織後衛卡德隆（José Calderón）等。

林書豪後來於2010年7月21日獲得金州勇士 隊一紙2年合約，從此和勇士隊結下善緣。我於當年10月27日應勇士隊少數股東湯普森（John Wendell Thompson）邀請，出席球隊在北加州奧克蘭甲骨文球場（Oracle Arena）對抗休士頓火箭隊的開季首役。林書豪當天並沒有上場，全場的亮點是時年25歲的得分後衛艾里斯（Monta Ellis），全場獨得46分。

兩天後的10月29日，勇士隊在主場迎戰洛杉磯快艇隊，林書豪於下半場第4節結束前2分鐘32秒替補上場，當時勇士隊以106比88領先。他只留下1次抄截成功紀錄，也是他的職籃處女秀。

大聯盟今年例行賽程的上半部分將於3月4日告一段落，下半部分預定由3月10日到5月16日之間進行，5月22日起舉行季後賽。依照目前各個球隊的賽程、戰績、實力、排名和調度形勢，至少有30名球員在3月25日球員交易截止日之前可能異動。

林書豪走出校園後，鬥志始終未曾稍減，他一直是走出自己的路。耐心等待，卻不是甘心蹉跎；專心準備，而避免隨心作為。

那些年在波士頓哈佛校園，從一處並不起眼室內體育館起步，林書豪一直在創寫「用心打球」的精采故事。