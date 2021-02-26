場邊人語／人氣民調 難免漏掉

票選年度NBA 全明星是適時的民意調查行動；正選和備選都不易，還有部分難如意。

第70屆NBA全明星表演賽預定3月7日在喬治亞州亞特蘭大舉行；2隊10名先發球員陣容於2月18日揭曉，14名備選名單也於23日公布；分別由詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）領銜的戰隊會如何延攬11人組建成軍，3月4日就會拍板。

14名在第2階段入選全明星的球員，東區由布魯克林籃網隊的組織後衛哈登（James Harden）領銜，這是他連續第9年當選全明星；西區由鳳凰城太陽隊組織後衛保羅（Chris Paul）領銜，這是他第11次當選全明星。

東區備選陣容還包括波士頓 塞爾蒂克隊得分後衛布朗（Jaylen Brown）和小前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、芝加哥公牛隊得分後衛拉文（Zach LaVine）、紐約 尼克隊大前鋒藍道（Julius Randle）、費城七六人隊的澳籍組織後衛西蒙斯（Ben Simmons）、奧蘭多魔術隊的瑞士籍中鋒佛西維奇（Nikola Vučević）。

東區備選陣容還有洛杉磯湖人隊大前鋒戴維斯（Anthony Davis）、洛杉磯快艇隊小前鋒喬治（Paul George）、猶他爵士隊法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）和後衛米契爾（Donovan Mitchell）、波特蘭拓荒者隊組織後衛里拉德（Damian Lillard）以及紐奧良鵜鶘隊大前鋒威廉森（Zion Williamson）。

在東、西區備選名單之中，波士頓塞爾蒂克隊和猶他爵士隊各有2名球員入選。波士頓塞爾蒂克隊的布朗、芝加哥公牛隊的拉文、紐約尼克隊的藍道和紐奧良鵜鶘隊的威廉森，都是首次入選全明星。

連續第8年當選全明星的湖人隊大前鋒戴維斯，因為腿部受傷，由現年24歲的鳳凰城得分太陽隊後衛布克（Devin Booker）候補。這是布克第2次成為全明星，使得鳳凰城太陽隊也有2名球員入選。太陽隊在2009-10球季也曾有過單季2名球員入選全明星，他們是組織後衛奈許（Steve Nash）和大前鋒史陶德邁爾（Amar’e Stoudemire）。

NBA年度全明星表演賽是定期針隊球迷、球員、教練和傳媒的民意調查，這次公開的人氣調查，充分反映球迷如何反應、球員如何感受、教練如何評估，以及傳媒如何論斷特定球員是否具備球星資格。

最近一度成為話題人物、但未在2輪活動被圈選為「明星」的球員，包括效力邁阿密熱火隊，當選過1次全明星的23歲中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、密爾瓦基公鹿隊29歲小前鋒、當選過2次全明星的米道頓（Khris Middleton）、沙加緬度國王隊的23歲組織後衛福克斯（De’Aaron Fox），以及征戰NBA 14季的猶他爵士隊33歲組織後衛康利（Mike Conley）。